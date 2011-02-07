Ураган в Гомельской области: повреждены 5 жилых домов, 34 сельскохозяйственных здания, 14 ферм, обесточены более 300 трансформаторных подстанций

К середине дня энергоснабжение полностью восстановлено. Однако работа спасателей здесь еще потребуется. Повреждены крыши жилых домов и сельхозпостроек. Восстановительные работы продолжаются.

Стихия разбушевалась ночью. Шквалистый ветер местами достигал 28 метров в секунду. Натиск такой силы природы не выдерживали не только деревья, но и здания.

Мехдвор в небольшом поселке Пенчин Гомельской области буквально за несколько минут превратился в настоящие руины. Ветер был такой силы, что под его напором сорвало более 500 квадратных метров шифера, не устояла даже кирпичная стена.

Жители дома № 8 поселка Уваровичи до сих пор о той неспокойной ночи вспоминают с ужасом. Тамара Грицко и Наталья Савочкина соседи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ту ночь они провели, в буквальном смысле слова, на чемоданах. Собрали документы и теплые вещи. Услышать раскаты грома в начале февраля никак не ожидали.

Тамара Грицко:

Я проснулась от страшного шума. Казалось, ветер вынесет окно. Потом грохот. Летели шифер и кирпичи. Страшно было. Я посмотрела в окно, и как будто разряд молнии был.

Наталья Савочкина:

Такой гул и свист. Я уже думала, что углы мои обваливаются.

В результате разгула стихии только Гомельской области в пяти районах пострадало 15 населенных пунктов. Были повреждены пять жилых домов, 34 сельскохозяйственных здания, в том числе, 14 ферм. Обесточены более 300 трансформаторных подстанций, без света остались десятки населенных пунктов.

Александр Григоренко, председатель Буда-Кошелевского района:

Пострадал жилфонд, частники и животноводческие комплексы. Где 30, где 40, где полтысячи листов было сорвано с крыш.

Виктор Бадюков, начальник районных электрических сетей Буда-Кошелева:

В нашем районе пострадало 17 населенных пунктов. Это обрывы проводов из-за ветвей, деревьев, шифер срывало с крыш, поднимало лестницы. Разные были отключения.

Начали работать в три часа ночи. Локализовали все в 14.00.

Последствия разгула стихии в Гродненской области были устранены за несколько часов. Там сильный ветер обесточил 24 населенных пункта.

Сильный ветер оставил без электроэнергии более 40 населенных пунктов столичного региона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Нетипичная для февраля погода, говорят метеорологи, обещает и другие природные катаклизмы: паводки, гололедицу, туман.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов:

Среднесуточная температура воздуха была на 6-10 градусов выше климатической нормы. То есть, такая погода характерна для середины марта.

В ближайшие сутки у нас ожидаются сложные погодные условия. Погоду будут определять очень мощный и активный циклон по имени Николас.

На сегодняшний день практически все последствия урагана устранены. Все службы сработали оперативно. Восстановительные работы шли круглосуточно. Энергетикам поручено совместно с лесхозами активизировать работу по вырубке опасных деревьев вдоль линий электропередачи, чтобы снизить возможный ущерб от стихии в будущем.

А вот прогнозы метеорологов остаются неутешительными. Синоптики предупреждают об очередном разгуле стихии.