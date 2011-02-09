Прямой эфир

Из Беларуси ураган «Николас» направится в Россию, оставив за собой похолодание

09 февраля 2011 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Циклон «Николас» пронёсся по Беларуси. Зародившись над Восточной Атлантикой вихрь двигался по европейской территории со скоростью около ста километров в час. Накануне в регионах нашей страны порывы доходили до 25-ти метров в секунду.

Без электричества стихия оставила тысячу 318 населенных пунктов. Больше всего пострадали Гродненская, Минская и Витебская области. К сегодняшнему утру без света ещё остаются более двухсот деревень. Энергетики обещают до конца дня ликвидировать все неполадки. Как сообщили в МЧС, пострадавших от урагана людей нет. Ветрено будет и сегодня. Вдобавок мокрый снег и метель.

ураган «Николас»

Гидромет снова передал во все регионы страны штормовое предупреждение. В МЧС рекомендуют по возможности не выходить из дому, закрывать балконы и окна, не ставить машины под деревьями.

Далее «Николас» направится в Россию.  И с его уходом  в Беларуси начинается похолодание. Температура пойдет в минус. Новый циклон принесет сильные снегопады. Прогнозируется налипание  мокрого  снега  на   провода. Февраль напомнит о том, что он лютый. Уже завтра ночью - до девяти мороза, а в выходные до минус 24-х.

ураган «Николас»

ураган «Николас»

# происшествия # Природные катаклизмы # Ураган «Николас» # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ураган «Николас» валил деревья на автомобили в Минске и Гродно
09 февраля 2011 07:50

Ураган «Николас» валил деревья на автомобили в Минске и Гродно

Турист из Беларуси: Хургада — как после войны: город пустой абсолютно. Стоят БТРы, охранники с автоматами
08 февраля 2011 19:48

Турист из Беларуси: Хургада — как после войны: город пустой абсолютно. Стоят БТРы, охранники с автоматами

В пожаре в минской трехкомнатной квартире в центре погибла пожилая женщина
08 февраля 2011 18:41

В пожаре в минской трехкомнатной квартире в центре погибла пожилая женщина