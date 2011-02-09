Из Беларуси ураган «Николас» направится в Россию, оставив за собой похолодание

Циклон «Николас» пронёсся по Беларуси. Зародившись над Восточной Атлантикой вихрь двигался по европейской территории со скоростью около ста километров в час. Накануне в регионах нашей страны порывы доходили до 25-ти метров в секунду.

Без электричества стихия оставила тысячу 318 населенных пунктов. Больше всего пострадали Гродненская, Минская и Витебская области. К сегодняшнему утру без света ещё остаются более двухсот деревень. Энергетики обещают до конца дня ликвидировать все неполадки. Как сообщили в МЧС, пострадавших от урагана людей нет. Ветрено будет и сегодня. Вдобавок мокрый снег и метель.

Гидромет снова передал во все регионы страны штормовое предупреждение. В МЧС рекомендуют по возможности не выходить из дому, закрывать балконы и окна, не ставить машины под деревьями.

Далее «Николас» направится в Россию. И с его уходом в Беларуси начинается похолодание. Температура пойдет в минус. Новый циклон принесет сильные снегопады. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода. Февраль напомнит о том, что он лютый. Уже завтра ночью - до девяти мороза, а в выходные до минус 24-х.