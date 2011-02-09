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Ураган «Николас» валил деревья на автомобили в Минске и Гродно

09 февраля 2011 07:50
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Сложная погода сохранится и сегодня. К сильному ветру и снегу добавится мороз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Минске дерево упало на автомобиль Ford Transit. Это произошло на переулке Козлова.

На ул. Я. Купалы у Румлевского парка в Гродно большое дерево упало на Audi Q7, разбив лобовое стекло, панорамную крышу и вмяв переднюю стойку. По информации пользователей гродненского форума, владелец купил этот автомобиль всего 2 недели назад и еще не успел застраховать.

А в центре Гродно по ул. Мопровской (параллельно Большой Троецкой) с крыши дома сорвало жесть. К счастью никто не пострадал. По словам очевидцев, на Вишневце целыми листами с крыш летал рубероид.

# происшествия # Природные катаклизмы # Ураган «Николас» # Фотофакт

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