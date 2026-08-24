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Генпрокуратура Беларуси обнаружила нарушения в работе некоторых интернет-магазинов

24 августа 2026 07:30
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Генеральная прокуратура выявила нарушения в дистанционной торговле. На ряде интернет‑площадок продавцы оставляли за собой право аннулировать уже оформленный заказ или менять цену товара после того, как покупатель подтвердил покупку. Такие условия ограничивали права потребителей и противоречили законодательству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура Беларуси обнаружила нарушения в работе некоторых интернет-магазинов-2

По нормам закона продавец обязан передать товар по цене, действовавшей на момент заказа. Менять стоимость или условия договора в одностороннем порядке он не вправе. Условия, которые ухудшают положение покупателя, считаются ничтожными.

Генпрокуратура Беларуси обнаружила нарушения в работе некоторых интернет-магазинов-4

Виктория Кржесинская, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
По инициативе Генеральной прокуратуры Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло меры к устранению нарушений. Содержание договоров об условиях продажи товаров субъектами интернет-торговли на сайтах магазинов приведено в соответствие с законом, а условия, которые ущемляли права потребителей, исключены.

Прокуратура напоминает: перед покупкой важно внимательно изучать правила реализации товара на интернет‑площадках. О возможных нарушениях следует своевременно сообщать в компетентные органы. Контроль за соблюдением прав потребителей продолжается.

# Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Торговля # Торговля в Беларуси

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