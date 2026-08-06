Турчин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе в Кыргызстане
Реализация общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности и развитие торгово‑экономического сотрудничества с основными торговыми партнерами. Эти темы были в центре внимания участников заседания Евразийского межправительственного совета – встреча прошла в узком составе в Чолпон-Ате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь представил премьер-министр Александр Турчин, который 6 августа прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Развитие отношений между официальным Минском и Бишкеком носит характер стратегического партнерства, демонстрируя устойчивый рост в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах. Межгосударственные контакты поддерживаются на самом высоком уровне: от президентов до руководителей парламентов и министерств.
Драйвером является экономика. Основу белорусского экспорта традиционно составляют продовольственные товары, тракторы, автомобильная техника, продукция деревообработки и фармацевтика. В Бишкеке расширяется сеть специализированных магазинов с белорусскими товарами. Среди перспективных направлений – создание совместных сборочных производств коммунальной и пассажирской техники, а также углубление взаимодействия в сфере животноводства.
Сергей Молунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:
В прошлом году мы подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2027 годы, а в этом году была подписана дорожная карта на 2026-2030 год. Основная задача этой дорожной карты – поднятие взаимного товарооборота до уровня полмиллиарда долларов. Это очень большая цифра, но главное, что у нас есть и возможности, у нас есть и проекты, есть и желание, обоюдное желание, двустороннее желание, именно достичь этой задачи, которую поставили нам наши руководители правительств.
В программе рабочего визита премьер-министра Беларуси в Кыргызстан также заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Кроме того, запланирована встреча глав делегаций стран ЕАЭС с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.