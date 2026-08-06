Турчин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе в Кыргызстане

Реализация общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности и развитие торгово‑экономического сотрудничества с основными торговыми партнерами. Эти темы были в центре внимания участников заседания Евразийского межправительственного совета – встреча прошла в узком составе в Чолпон-Ате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представил премьер-министр Александр Турчин, который 6 августа прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Развитие отношений между официальным Минском и Бишкеком носит характер стратегического партнерства, демонстрируя устойчивый рост в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах. Межгосударственные контакты поддерживаются на самом высоком уровне: от президентов до руководителей парламентов и министерств.