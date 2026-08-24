В Сербии продолжается ликвидация масштабных природных пожаров

Пожарные работают на земле уже несколько недель, но огонь до сих пор не удается взять под полный контроль. В конце прошлой недели Сербия официально обратилась за помощью к Механизму гражданской защиты Евросоюза: пожар в заповеднике оказался не единственным, огонь охватил и юго‑запад страны. На помощь Сербии направили четыре вертолета «Блэк Хок» из Румынии, Словакии и Чехии, а также пожарные расчеты и технику из Германии и Румынии – в общей сложности больше 100 человек личного состава и почти 40 единиц техники. По данным сербских властей, в субботу ситуация стала более стабильной, однако синоптики прогнозируют усиление ветра. Главная задача спасателей сейчас – защитить населенные пункты и не допустить угрозы жизни людей.