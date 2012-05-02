РИКЗ: Абитуриент, регистрируясь на ЦТ в одном городе, сможет пройти его в другом

Новости Беларуси. Очередной этап вступительной компании. Регистрация на централизованное тестирование стартует сегодня в белорусских вузах. Пункты будут работать с 9.00 до 19.00 в будни и до 18.00 в субботу.

Абитуриент может записаться на три предмета. Ему необходимо заполнить заявление и предоставить документ о внесении платы, а также паспорт. Во всех пунктах введена автоматизированная система записи на ЦТ. Принцип «Одного окна» позволит избежать очередей и сэкономит время.

С выбором абитуриенты должны определиться до 1 июня включительно. Особое внимание уделят безопасности тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобчук, начальник учебно-методического управления Республиканского института контроля знаний:

Мы заключаем договор с «Белтелекомом», организуем изолированную сеть пунктов регистрации (а их 71 по всей республике), соединяем с центральным сервером Республиканского института контроля знаний, чтобы технически обезопасить ту информацию, которая передается по каналам связи.

Автоматизированная система регистрации позволяет регистрировать абитуриентов в режиме онлайн, то есть фактически абитуриент, придя в один из наших пунктов регистрации, допустим, в Полоцке, может зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования как в Минске, так и в Витебске, Гомеле либо где-то еще.

Пункты регистрации на централизованное тестирование открылись сегодня в 9.00. Буквально за два часа у нас уже более 1,5 тысяч абитуриентов зарегистрировались для участия в централизованном тестировании.