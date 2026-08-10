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Тысячи жителей Сеуты вышли на протест против миграционной политики правительства

10 августа 2026 10:51
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Тысячи жителей Сеуты вышли на митинг, требуя от властей решения миграционного вопроса. Организаторами демонстрации выступили религиозные общины города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи жителей Сеуты вышли на протест против миграционной политики правительства-2

На митинге зачитали Манифест единства. В нем лидеры объединений подчеркнули испанскую идентичность города, а также заявили, что местная инфраструктура больше не способна справляться с нагрузкой. Протестующие потребовали от Мадрида срочных мер: усилить охрану границы с Марокко, перебросить дополнительные силы полиции и разгрузить местные центры приема мигрантов. По мнению горожан, центральное руководство страны должно действовать более ответственно, так как проблема давно вышла за рамки региона и затрагивает всю Европу. 

В конце июля тысячи нелегалов добрались до Сеуты вплавь и пешком в обход пограничного волнореза со стороны Марокко. Чтобы сдержать поток людей, центральные власти привлекали к дежурству армейские подразделения.

# Испания # Протесты в Испании

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