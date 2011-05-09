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Новости по тегу #Парад в Минске 9 мая 2011

09 мая 2011 12:49

В Минске прошло праздничное шествие с участием почти шести тысяч человек

09 мая 2011 12:47

Парад в Минске 9 мая: церемония возложения венков

07 мая 2011 13:43

Парад 9 мая 2011 - праздничные мероприятия 9 мая в Минске

Парад 9 мая 2011 - репетиция парада 9 мая в Минске
05 мая 2011 12:18

Парад 9 мая 2011 - репетиция парада 9 мая в Минске

05 мая 2011 06:58

Парад 9 мая 2011 - репетиция парада в Минске 4 мая