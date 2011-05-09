Новости по тегу #Парад в Минске 9 мая 2011

Колонна направилась по проспекту Независимости к Площади Победы. Там были возложены венки в память о тех, кто 66 лет назад подарил нам великую победу, независимую и мирную страну. Телеканал СТВ вел прямую трансляцию события. На сайте <a href="http://&host;/" target="_blank">&host;</a> доступна полная версия трансляции парада 9 мая.
Телеканал СТВ вел прямую трансляцию события. На сайте <A href="http://&host;/">http://&host;/</A> доступна полная версия парада в Минске 9 мая 2011 года.
Откроет День Победы традиционное шествие ветеранов Великой Отечественной. Город уже украшен разноцветными флагами и тематическими панно, готовятся площадки для гуляний. 9 мая столица станет одной большой праздничной сценой.
Первая репетиция прошла накануне поздно вечером в столице. Военнослужащие сводной роты почетного караула дважды прошли от Октябрьской до площади Победы. По традиции, чеканя шаг, они пронесут государственный флаг Беларуси и штандарты четырех фронтов.
Первая репетиция сводной роты почетного караула в преддверии 9 мая прошла накануне вечером в Минске.
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