Парад в Минске 9 мая: церемония возложения венков

Телеканал СТВ вел прямую трансляцию события. На сайте http://ctv.by/ доступна полная версия парада в Минске 9 мая 2011 года.

По традиции первый венок к монументу возлагает глава государства. Сегодня здесь будет много цветов, но в венке руководства страны — символ верности выбранному пути. Глава государства отдает дань памяти погибшим.

Вслед за президентским венком к подножию памятника ложатся венки от Совета Министров. Депутаты и сенаторы возлагают венок от Национального собрания Республики Беларусь.

К обелиску ложатся венки от представителей судебной власти. Их возлагают председатели Конституционного, Верховного, Хозяйственного судов.

Венки возлагают и солдаты Победы. Для ветеранов Великой Отечественной это особый ритуал — это память о погибших однополчанах, о товарищах, которые не вернулись с поля боя.

Символично, что рядом с ветеранами цветы возлагают и нынешние защитники Отечества. К обелиску ложатся венки от силовых министерств и ведомств: поклониться пришли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Минск — не только столица суверенного государства, но и столица Содружества Независимых Государств. В нашем городе находится штаб-квартира СНГ. И венок к монументу Победы возлагает глава исполкома СНГ.

Отдать дань памяти героям-победителям идет представители Минского городского и областного исполнительных комитетов.

Венки возлагают и представители общественных организаций — среди них Белорусский союз женщин, Федерация профсоюзов, Белорусский республиканский союз молодёжи, Президентский спортивный клуб.

Дань памяти погибшим во Второй Мировой отдают представители дипломатического корпуса — на ритуальной площадке на площади Победа находятся послы и военные атташе всех стран, чьи посольства работают в Минске.

Ещё одна традиция белорусских торжеств — к подножию памятника венки возлагают глава Белорусской православной церкви Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх Всея Беларуси Филарет и глава Римско-католической церкви в Беларуси Митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич.