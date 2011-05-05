Парад 9 мая 2011 - репетиция парада 9 мая в Минске

Первая репетиция прошла накануне поздно вечером в столице. Военнослужащие сводной роты почетного караула дважды прошли от Октябрьской до площади Победы. По традиции, чеканя шаг, они пронесут государственный флаг Беларуси и штандарты четырех фронтов.

Обычно загруженный автомобилями центр Минска минувшим вечером освободили. Впрочем, не для всех. Главный проспект страны в этот раз только для самых лучших — военнослужащих роты почетного караула.

Репетиция торжественного шествия к 9 мая традиционно прошла под покровом ночи. Во-первых, удалось избежать дорожных пробок в центре столицы, во-вторых, пусть и небольшой, но эффект неожиданности все же удалось сохранить.

Анатолий Грицев, военный комендант военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Цель этой тренировки — отработать слаженность действий личного состава сводной роты почетного караула, водителей автомобилей, которые будут перевозить ветеранов, слаженность действий военнослужащих, которые будут встречать автомобили на площади Победы — открывать двери ветеранам, их провожать.

Проспект уже украсили декорациями. К празднику Победы их, безусловно, станет больше. Однако для двух сотен молодых людей в форме этот путь сложно назвать прогулкой. Здесь каждое движение под четким и чутким присмотром командира.

Чтобы идти вот так в ногу даже целого месяца мало. Солдаты тренируются чеканить шаг, начиная уже с зимы. Многие из тех, кто примет участие в шествии 9 мая, служат больше года. Впрочем, такому дембельскому аккорду мог бы позавидовать любой военнослужащий.

В празднично украшенных армейских УАЗах сейчас пусто. 9 мая в них сядут те, кому посвящена и нынешняя тренировка, и все следующие, и, конечно, само торжественное шествие.

Анатолий Грицев, военный комендант военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В связи с преклонным возрастом наших ветеранов в состав шествия были включены легковые автомобили.

Полковник Грицев первой репетицией остался доволен. Удовольствие получили и те, кто случайно оказался вечером в центре столицы. Дальше — больше, обещают офицеры. Сегодняшняя репетиция пройдет с полной выправкой и уже в парадной форме.