В Минске прошло праздничное шествие с участием почти шести тысяч человек

Колонна направилась по проспекту Независимости к Площади Победы. Там были возложены венки в память о тех, кто 66 лет назад подарил нам великую победу, независимую и мирную страну. Телеканал СТВ вел прямую трансляцию события. На сайте ctv.by доступна полная версия трансляции парада 9 мая.

На Октябрьской площади в Минске находится главные для Беларуси воинские реликвии Великой Отечественной войны: это штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийский фронтов. Эти соединения принимали участие в знаменитой наступательной операции «Багратион».

Рядом со знаменами победы – государственный флаг Беларуси. Следом выстроились боевые знамена воинских частей, теснивших врага на полях сражений, и партизанских отрядов, которые героически противостояли врагу на оккупированной территории. Знамена несут солдаты Роты почетного караула.

Принять участие в шествии организаторы пригласили всех ветеранов. Однако предусмотрели то, что немногие могут это сделать. В силу возраста и состояния здоровья. Большинство участников войны разменяли девятый десяток. Но они должны быть в центре праздника, поэтому на самой Площади Победы установлены трибуны, на которых ветераны дожидаются прихода колонны. И затем разделят радость встречи со своими боевыми товарищами.

9 мая в Беларуси – это уже традиционный семейный праздник. И семья главы государства – не исключение. Всегда этот праздник они встречают вместе. Вместе с ветеранами, вместе со всей страной.

По традиции праздничная колонна начинает шествие с Октябрьской площади города-героя Минска. В авангарде – главные герои праздника – ветераны Великой Отечественной войны. Почетное право пройти в одной колонне с ветеранами получили воины-интернационалисты, члены Союза офицеров. В первых рядах и высшее руководство страны.

Кроме того, в праздничном шествии принимают участие все районы Минска. В составе их шеренг – лучшие представители предприятий, организаций, учебных заведений. Всего в праздничной колонне пройдет почти шесть тысяч человек. А возглавляет праздничное шествие Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко.

Колонна направится по проспекту Независимости к Площади Победы. Там и будут возложены венки в память о тех, кто 66 лет назад подарил нам великую победу, независимую и мирную страну.

В парадном строю – кортеж из 12 автомобилей УАЗ. Именно эти машины прочно ассоциируются с советским периодом, ведь завод в Ульяновске был построен в 1941 году. Туда эвакуировали московский завод ЗИЗ. Машины в праздничном шествии впервые появились четыре года назад. Учитывая преклонный возраст ветеранов, часть из них сможет не пройти, а проехать весь путь от Октябрьской до монумента на Площади Победы.

В колонне – траурная гирлянда из елей, в которую вплетены живые цветы. Ее несут курсанты летно-технического колледжа. Длина гирлянды – 24 метра. Состоит она из двух равных частей. После того, как колонна достигнет Площади Победы, гирлянда будет возложена по обе стороны от монумента. Уже не первый год летно-технический колледж удостаивается такой чести. И среди курсантов проводится серьезный конкурс на право занять место в праздничной колонне.

По проспекту Независимости проходит образцово-показательный оркестр Министерства обороны Республики Беларусь. Коллектив – постоянный участник парадов войск минского гарнизона, праздничных шествий и других важных событий.

За главой государства и шеренгой ветеранов следуют высшие должностные лица страны.

По обе стороны проспекта Независимости собралось в десятки раз больше людей, чем принимает участие в шествии. Здесь – коллективы художественной самодеятельности, представители детских, молодежных общественных организаций.

Впереди над колонной возвышаются государственный флаг Республики Беларусь, знамя победы. Знамя, под которым шли в бой ветераны, –государственный флаг Союза Советских Социалистический Республик. За ними несут штандарты с наименования фронтов, знамена воинских частей и партизанских отрядов.

Замыкают шествие колонны девяти районов Минска. Колонны районов следуют в алфавитном порядке. Первыми, соответственно, идут представители Заводского района Минска. Это индустриально сердце белорусской столицы. Шествие продолжает Ленинский район. Далее следует Московский. Октябрьский район – крупный промышленный, научный, культурный и транспортный центр Минска. Шествие продолжает Партизанский район. Во главе колонны – ветераны, труженики тыла Великой Отечественной войны. Рядом – представители заслуженных трудовых коллективов, молодежь. Также в праздничной колонне – Первомайский район Минска. Здесь – ветераны. Рядом с ними – те, кто отстраивал послевоенный город. Также по проспекту шагаю представители, пожалуй, самого молодежного района – Советского. На его территории расположены пять высших и девять средних специальных учебных заведения, где обучается более 48 тысяч студентов.

За ними следует и крупнейший район Минска – Фрунзенский. Он назван в честь одного из членов первого состава минского Совета рабочих и солдатских депутатов, первого начальника народной милиции Минска Михаила Васильевича Фрунзе. В первых шеренгах – ветераны Великой Отечественной, администрация района, представители трудовых, творческих коллективов, военнослужащие. Это самый молодой из районов Минска и самый быстрорастущий.

Продолжает шествие Центральный район. Почти треть населения – пенсионеры, ветераны войны, труда. Центральный район оправдывает свое название, как магнитов притягивая молодежь и гостей города.

Первый парад победителей прошел в Минске первого мая 1945 года. Дело в том, что накануне от Советского информбюро поступила оперативная сводка: «30 апреля 1945 в 14.25 советские войны подняли красный флаг над германским рейхстагом». Второго мая под ударами советских войск пал Берлин, восьмого мая немецкая армия капитулировала.

В канун Дня Победы венок от Президента был возложен в Москве, к могиле неизвестного солдата у кремлевской стены. Корзины с цветами были возложены также к памятным знакам «Минск – город-герой» и «Брестская крепость – герой», установленным на аллее городов-героев в Александровском саду.

30 апреля на площади Победы в Минске был дан старт республиканской патриотической акции «Спасибо за жизнь!», организаторами которой выступают общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» и «Белорусская республиканская пионерская организация». Акция связала вместе детей, молодежь и ветеранов. Она призвана продемонстрировать молодым людям, что именно богатый военный и жизненный опыт представителей старшего поколения, победы в годы войны – это история патриотизма и силы духа белорусского народа. Акция «Спасибо за жизнь!» проходит во всех регионах страны.

Традиционно накануне Дня Победы открывается поисковый сезон. В этом году Министерство обороны вновь планирует масштабные раскопки. Солдаты и офицеры специализированного поискового батальона исследуют около 100 объектов, чтобы открыть имена героев. За весь период существования 52-го Специализированного поискового батальона было обозначено почти шесть тысяч воинских захоронений периода Второй мировой войны. С 95-го года поисковики нашли и перезахоронили с соблюдением воинского ритуала тела 36 тысяч погибших. До сегодняшнего дня, благодаря раскопам, открываются страницы и имена военной истории. Так что, война не заканчивается, пока последний солдат не предан земле.

Святое для каждого белоруса место расположено в центре белорусской столицы. Дважды в год (в День Победы и в День независимости) здесь проходят главные торжества суверенной и свободной Беларуси. К Площади Победы поклониться подвигу героев Великой Отечественной приходят каждый год ветераны, школьники, минчане и гости столицы. Каждого третьего оплакивает и помнит Беларусь.

Площадь Победы – один из главных символов белоруской столицы. 38-метровый обелиск, увенчанный Орденов Победы, возвышается как дань памяти всем воинам и партизанам, павших в боях с фашистами. Открытие состоялось в 1954 году. Оно было приурочено к 10 годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Один из архитекторов монумента, Георгий Заборский, признался, что памятник победы он начал проектировать еще в 1942 году, так как верил в победу. «Хотелось в родном освобожденном Минске, на одной из красивейших площадей, воплотить это в величественном монументе, достойном великого подвига народа», – сказал Заборский. На четырех гранях постамента памятника расположены бронзовые горельефы: «Девятое мая 45-го года», «Советская армия в годы великой Отечественной войны», «Партизаны Беларуси» и «Слава павшим героям!»

Четыре бронзовых венка вокруг обелиска символизируют четыре фронта, бойцы которых участвовали в освобождении республики от немецко-фашистских захватчиков. Гранит на облицовку обелиска был привезен из-под Днепропетровска и Житомира, мозаику для Ордена Победы прислали из Академии художества Ленинграда.

В 17 годовщину со дня освобождения Минска, 3 июля 1961, у монумента Победы был зажжен вечный огонь. В 1984 году Площадь Победы перепланировали. Это было связано с вводом в действие минского метрополитена. Из круглой она стала овальной. Рядом с памятником установили гранитные блоки с надписями, посвященными городам-героям. Под площадью появилась кольцевая галерея, которая переходит в мемориальный зал, посвященный памяти погибших героев. На стенах зала – бронзовые изображения Звезды героя Советского Союза и пластины с именами 566 уроженцев Беларуси и других республик, которые участвовали в освобождении белорусской земли, и за свои подвиги были удостоены звания Героя Светского Союза.

Мирное шествие скандирует лозунг «С Днем Победы!». Еще бы, ведь наши деды, прадеды рассказывают нам, что к началу сентября 41-го года вся территория республики была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. На территории Беларуси гитлеровцы создали более 260 лагерей смерти. В годы войны на территории Беларуси было уничтожено более двух миллионов 200 тысяч мирных жителей и военнопленных. Вывезены на каторжные работы в Германию около 380 человек. На территории Беларуси оккупанты сожгли и разрушили 209 городов.