Парад 9 мая 2011 - репетиция парада в Минске 4 мая

Первая репетиция сводной роты почетного караула в преддверии 9 мая прошла накануне вечером в Минске.

Военнослужащие каждый год удивляют виртуозностью и синхронностью своих выступлений. А ко Дню Победы, как правило, готовят новые элементы.

Анатолий Грицев, военный комендант военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Цель этой тренировки — отработать слаженность действий личного состава сводной роты почетного караула, водителей автомобилей, которые будут перевозить ветеранов, слаженность действий военнослужащих, которые будут встречать автомобили на площади Победы — открывать двери ветеранам, их провожать.

Тренировки сводной роты почетного караула продолжатся также сегодня и завтра. В связи с этим внесены коррективы в движение столичного общественного транспорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С 21.45 до 24.00 полностью будет закрыто движение по проспекту Независимости от улицы Энгельса до Козлова. Автобусы №100, №515, №18, №39 и №57 поедут по объездным маршрутам в обоих направлениях:

- маршруты №100, №515, №1005-ТК со стороны площади Независимости — по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З. Бядули, Козлова.

- автобусы №18 и №39 — по улицам Первомайской, З. Бядули, Козлова и проспекту Машерова.

- автобус №57 — по улицам Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, К. Цеткин, площади Богушевича и проспекту Дзержинского.