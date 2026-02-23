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В Турции в результате массового ДТП пострадали 13 человек

23 февраля 2026 11:45
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В Турции произошло массовое ДТП. На Западе страны столкнулись 16 автомобилей, в том числе грузовики и пассажирский автобус. Пострадали 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции в результате массового ДТП пострадали 13 человек-2

По предварительной версии, авария произошла из-за плохой видимости на трассе. Дорогу затянуло дымом от подожженных покрышек. Водителям пришлось резко тормозить, многие не успевали вовремя реагировать. На место происшествия направлены медицинские бригады, пожарные и полицейские. На несколько часов было закрыто шоссе в направлении Анкары, из-за чего образовалась многокилометровая пробка.

# Новости Турции

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