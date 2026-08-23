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Энергетики Беларуси продолжают восстановление электроснабжения после непогоды

23 августа 2026 07:36
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Энергетики продолжают устранять последствия циклона, который накануне обрушился на регионы Беларуси. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Электроснабжение восстанавливают в 11 населенных пунктах Витебской области, задействованы более 330 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетики Беларуси продолжают восстановление электроснабжения после непогоды-2

Основной причиной нарушений остаются падения деревьев и веток на линии электропередачи из‑за сильного ветра. Нарушения электроснабжения сохраняются в 79 населенных пунктах. Обесточены 338 трансформаторных подстанций и пять ферм. Для ликвидации последствий непогоды задействованы 146 аварийно‑восстановительных бригад, 182 единицы техники и 52 дизель‑генераторные установки. 

Продолжаются аварийно‑восстановительные работы в 14 населенных пунктах Минской области. В зоне особого внимания – Логойский, Воложинский, Вилейский и Минский районы. В центральном регионе из‑за падения деревьев при непогоде травмированы двое детей: это мальчики 2014 и 2016 годов рождения. Один из них госпитализирован, второй получает медпомощь амбулаторно. Энергетики работают в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики.

# Государственная политика в области энергетики # Министерство энергетики Республики Беларусь

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