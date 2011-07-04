Новости по тегу #День Независимости 3 июля 2011

Парад ко Дню Независимости был одним из самых масштабных. Не меньше впечатлений оставил салют. Таково мнение многочисленных гостей столицы.
Традиционный опрос программы «Столичные подробности».
В нашем традиционном опросе мы поинтересовались у минчан, как они проведут 3 июля?
В нашем сегодняшнем опросе мы узнали мнение минчан о праздничном оформлении города ко Дню Независимости.
С сегодняшнего дня и по 30 июня с 23.00 до 3 часов ночи будет временно закрыто движение по проспекту Независимости — в районе улицы Сурганова и проспекта Машерова.
В полдень красочная колонна направится от проспекта Машерова до проспекта Победителей.
11 октября 2026 19:35
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