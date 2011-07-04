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Новости по тегу #День Независимости 3 июля 2011

04 июля 2011 19:18

3 июля 2011 в Минске: от парада к праздничному концерту и салюту

02 июля 2011 13:26

Опрос. Что для минчан значит 3 июля?

30 июня 2011 18:48

Опрос. Как минчане собираются провести 3 июля?

27 июня 2011 17:39

Опрос. Что думают минчане о праздничном оформлении Минска к 3 июля

27 июня 2011 10:58

В связи с репетициями торжеств 3 июля в Минске 28-30 июня будет перекрываться проспект Независимости

27 июня 2011 06:29

3 июля в Минске состоятся военный парад и театрализованное спортивно-молодежное шествие