3 июля в Минске состоятся военный парад и театрализованное спортивно-молодежное шествие

В полдень красочная колонна направится от проспекта Машерова до проспекта Победителей.

Одной из главных праздничных площадок в этот день станет парк Победы, где для минчан и гостей подготовили концерт творческих коллективов, выставку-ярмарку «Город мастеров», Летний вернисаж и детский праздник. А у центрального фонтана на воде пройдет большая концертная программа.

Традиционно массовой станет и площадка у Национальной библиотеки. Здесь также состоится праздничный концерт.

Вечером гуляния сместятся к стеле «Минск — город-герой». И в 21.00 начнется гала-концерт республиканской общественно-культурной акции «Свет віншуе Беларусь!». А кульминацией праздника станет акция «Споем гимн вместе» и салют, который раскрасит небо над Минском в 23.00. К слову, массовые гуляния по случаю Дня Независимости пройдут во всех районах столицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».