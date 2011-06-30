Опрос. Как минчане собираются провести 3 июля?

Корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у минчан, как они собираются отпраздновать День Независимости.
Пока режиссеры торжественных мероприятий воплощают у Стелы «Минск - город Герой» творческие идеи, стражи правопорядка корректируют схему автодвижения в День Независимости.
Главная задача в производстве – добиться, чтобы отечественная продукция вышла на более высокий уровень качества и соответствовала самым строгим мировым стандартам. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, вручая государственные награды.
Такая проверка проводится по поручению Президента. Инспекторы изучают не только саму процедуру. На первом плане – качество. Как выяснилось, в некоторых случаях и приемная работает, и жалоба зафиксирована, и ответ получен – номинальный. А проблема как была, так и осталась.
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