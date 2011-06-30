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Опрос. Как минчане собираются провести 3 июля?

30 июня 2011 18:48
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В нашем традиционном опросе мы поинтересовались у минчан, как они проведут 3 июля?

Корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у минчан, как они собираются отпраздновать День Независимости.

# общество # Опрос минчан # День Независимости 3 июля 2011 # Парад в Минске 3 июля

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