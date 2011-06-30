Опрос. Как минчане собираются провести 3 июля?

В Беларуси продолжается мониторинг работы с обращениями граждан

Такая проверка проводится по поручению Президента. Инспекторы изучают не только саму процедуру. На первом плане – качество. Как выяснилось, в некоторых случаях и приемная работает, и жалоба зафиксирована, и ответ получен – номинальный. А проблема как была, так и осталась.