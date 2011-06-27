Опрос. Что думают минчане о праздничном оформлении Минска к 3 июля

Парад 3 июля в Минске: подготовка к празднованию Дня Независимости

Год от года организаторы торжеств делают все возможное, чтобы мероприятия прошли как можно более красочно и ярко. Вот и в этот раз, уже известно, что нынешний салют будет не похож, на предыдущие.