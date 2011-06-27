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Опрос. Что думают минчане о праздничном оформлении Минска к 3 июля

27 июня 2011 17:39
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В нашем сегодняшнем опросе мы узнали мнение минчан о праздничном оформлении города ко Дню Независимости.
# общество # Опрос минчан # День Независимости 3 июля 2011 # Парад в Минске 3 июля

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