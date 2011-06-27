Опрос. Что думают минчане о праздничном оформлении Минска к 3 июля

Предложение минчан сделать участок от улицы Колесникова до разворотного кольца по улице Лынькова пешеходным столичные проектировщики приняли.
Год от года организаторы торжеств делают все возможное, чтобы мероприятия прошли как можно более красочно и ярко. Вот и в этот раз, уже известно, что нынешний салют будет не похож, на предыдущие.
Сейчас в воинских формированиях страны продолжаются плановые мероприятия по призыву граждан.
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