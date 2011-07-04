3 июля 2011 в Минске: от парада к праздничному концерту и салюту

Парад ко Дню Независимости был одним из самых масштабных. Не меньше впечатлений оставил салют. Таково мнение многочисленных гостей столицы.

Даже пасмурная погода не смогла омрачить настроение. Посмотреть на парад пришло около 150 минчан и гостей города.

В параде приняли участие около четырёх тысяч военнослужащих и более 160 единиц техники. Высший пилотаж показали белорусские летчики. И, конечно, Рота почетного караула.

Парад стал ярким стартом праздничных мероприятий. В столице главным центром празднеств по традиции стала площадка возле стелы «Минск город- герой». Гала-концерт в этот вечер собрал более 250 тысяч зрителей. На сцене песенную эстафету у белорусских звезд перенимали зарубежные. Среди приглашенных артистов были украинка Руслана, молдаване Здоб Ши Здуб, эстонка Геттер Яани, итальянец Рикардо Фолли.

Гала-концерт продолжался более пяти часов. Музыку сопровождало лазерное шоу. Название программы «Свет вiншуе Беларусь» тоже неслучайно. На больших экранах белорусов с праздником поздравляли известные зарубежные артисты, общественные деятели и спортсмены. Благодаря спутниковой связи телемосты связали Минск с Москвой, ...и даже Лондоном.

Кульминацией концерта стала масштабная акция «Споем гимн вместе». На площадке у обелиска в центре Минска голоса двух тысяч профессиональных солистов слились в исполнении главной песни страны. Священные для каждого гражданина слова звучали не только в Минске, в эти моменты гимн пели по всей Беларуси.

В унисон со всей страной пели тысячи брестчан. Слова главной песни подхватили в Гродно. В Гомеле гимн со всей страной пели на площадке возле Ледового Дворца. В знак того, что здоровая нация один из главных приоритетов молодого государства. Это чувство, чувство гордости и единства, объединило со всей страной собравшихся в Могилеве. А вот на площади Победы в Витебске, она же самая большая в Европе, не было свободных мест. Здесь собрались тысячи.

По окончании гимна грянули залпы салюта. Организаторы огненного шоу до последнего момента держали интригу и не раскрывали секретов. Но обещали показать что-то такое, чего до этого Беларусь не видела. Теперь можно уверенно утверждать, что ожидания зрителей оправдались. Красочные огни взлетали в небо каждые десять секунд. Уникальная огненная феерия продлилась 10 минут.

Все белорусские города и поселки превратились в праздничные площадки. Только в столице их было организовано четыре десятка. Правоохранители в этот день работали в усиленном режиме. Все прошло без происшествий. Поработать пришлось и общепиту. Аппетит минчан и гостей столицы разыгрался настолько, что за один день они съели почти 30 тонн шашлыка.

Этот праздник побил сразу три рекорда: по количеству отмечающих - почти 700 тысяч человек, продолжительностью салюта - около 10 минут и обилию осадков - четверть месячной нормы. Сегодня же о торжественных и концертных мероприятиях напоминают разве что флажки, растяжки и сцена, которую уже к вечеру демонтируют.

А вот кому отдых только снился, так это правоохранителям. В предпраздничные дни милиция перешла на усиленный режим. В Минске задействовали весь столичный гарнизон и организовали 100 контрольно-пропускных пунктов. Особое внимание - центральным площадкам и месту проведения фейерверка. Попасть на праздничный концерт у Стеллы не удалось ни с горячительным, ни девушек с пилочками в дамской сумочке. Кстати, список запрещенных предметов, опубликовали заранее. Всего зафиксировано 26 мелких преступлений. Это даже меньше, чем в будние дни.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Каких-либо предметов запрещающих никто не нёс, вели себя достойно, дружелюбно, как и наши сотрудники.

Только в столице проникнуться праздничной атмосферой можно было на сорока площадках. Концерты, шахматные турниры и даже рыцарские сражения. В парках пахло не только пищей духовной. Кулинарные блюда представили более 500 предприятий торговли. В Управлении потребительского рынка Мингорисполкома даже не ожидали, что праздник пройдет с таким аппетитом.

Алексей Романов, первый заместитель начальника ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Минчанами было приобретено более 10 тонн мороженного, более 30 тонн шашлыка и более 27 тысяч литров кваса и других прохладительных напитков. Всего же было продано товаров на сумму более 4,5 млрд рублей.

Пока одни отдыхали - другие работали. Уже с 5 утра на центральные улицы и придворовые площадки вышли и люди, и техника. Как отметили специалисты, на этот раз у праздника довольно чистое лицо.

Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

60 тонн отходов, которые были вывезены, - совсем небольшой вес. Это говорит о том, что в последнее время жители стали более сознательными, они поддерживают чистоту.

Сегодня же яркое убранство отправили на заслуженный отдых. Ровно на год. А в стране, праздничный день сменил рабочий.