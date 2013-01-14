В Минской области установлены сотни подкормочных станций для диких животных

Новости Минской области. Шведский стол для лесных жителей. Диких животных на время зимы обеспечивают пропитанием работники Лесхоза и природоохранного заказника. Специальные площадки для кабанов, лосей, косуль размещены в местах обитания животных. Необходимый корм, зерно и овощи специалисты заготовили еще осенью.

Усиленное питание поможет не только сохранить количество животных в лесных массивах региона, но и увеличить их популяцию.

Иосиф Казимирович за своих подопечных спокоен: зима в этом году не морозная, снега мало. Значит, зверю самостоятельно найти еду не проблема. Но все-таки, с погодой не поспоришь. На всякий случай в лесных массивах установили кормушки.

Сергей Мазнев, директор ГПУ «Заказник республиканского значения «Селява»:

Стационарные подкормочные в комплексе: вышка и подкормочная, но 6 без оборудованных подкормочных. Так же заготовлено 7 переносных вышек.

Кормушки возвели по всем нормам. Для удобства лесные столовые разместили в гуще леса. Разработали и механизм наполнения кормушек.

Иосиф Трусов, охотовед ГПУ «Заказник республиканского значения «Селява»:

Она крытая. Во-первых, корма не затекают и не плеснеют, во-вторых, зависит от того, какого качества корма туда засыпаны. Зверь не может туда проникнуть, там есть ограничитель. Они туда подкапывают, полностью по ямам не топчется.

Еще осенью был заготовлен необходимый запас кормов: соль, зерно, картофель, сено. На зиму животным должно хватить.

Близко животные не подходят: боятся людей.

Сергей Мазнев, директор ГПУ «Заказник республиканского значения «Селява»:

Эти подкормочные сделаны в этом году, и зверь еще боится к ним подходить. Звери, по учетам прошлого года (в этом году учет еще не проводился) – 90 лосей, 100 косуль, 300 кабанов.

Только в Крупском районе в этом году установили около сотни таких пунктов питания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.