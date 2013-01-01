В коллекции биолога из Витебска - змеиное царство

Новости Беларуси. Наступающий Новый год — по восточному календарю - год Змеи. Для биолога из Витебска он точно станет особенным. Ведь в его личной коллекции десяток рептилий и множество других экзотических животных. Для их комфорта ему пришлось создать целый экзотариум. Хозяин холит и лелеет своих питомцев, несмотря на то, что некоторые отличаются довольно агрессивным характером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди многочисленных террариумов и аквариумов Сергей как рыба в воде. Десяток рептилий – его любимые питомцы. Ядовитых змей нет, но многие с агрессивным норовом. Эти создания не только шипят, но и кусаются. Приручаются не все. Но поладить Сергею удается с каждой.

Сергей Видюков, биолог:

Не бойтесь, вот он сейчас становится в позу оборонительную… (управляется с удавом). Тут уже такие зубки, кожу порвут конкретно. У удавов верхняя челюсть – 4 ряда зубов, что не дает жертве никаких шансов вырваться, поэтому их называют самыми приспособленными убийцами на планете.

Экзотикой Сергей увлекается с детства. Все началось с рыбки в 3-литровой банке. Коллекция так разрослась, что понадобилось создать целый экзотариум. Здесь множество видов рыб, пауки, улитки, черепахи, раки, креветки, крабы и, конечно, змеи. По характеру любимцев Сергей делает свой прогноз на будущий год.

Сергей Видюков, биолог:

Я думаю, будет такой интересный, изворотливый, ну и разнообразный, конечно, как и все змеи, они одна на другую не похожи.

Один из самых коротких удавов на планете. Еще называют удав-шар… Поражают своим спокойствием, прелесть в том, что очень много цветовых вариаций, рисунки никогда не повторяются.

В наступающий Год Змеи такие домашние питомцы становятся все более престижными. И приобрести вот такого королевского удава – удовольствие дорогое. Но от общения с ним эмоций получаешь не меньше, чем от привычных котиков и собачек. Хотя впечатление он производит на самом деле достаточно устрашающее.

На роль темной водяной змеи по окрасу больше всего подходит Амурский полоз. Есть у Сергея и символ уходящего года Дракона.

Сергей Видюков, биолог:

В китайской мифологии этих рыб называют водяные драконы. И держать ее дорого, что даже их страхуют и страховку выплачивают в несколько этапов.

Новогоднее меню у питомцев Сергея будничное. Добывать пищу, как в природе, не нужно, и домашние змеи склонны к ожирению. В их рационе мыши и замороженные цыплята – раз в неделю, а то и в месяц.

Сергей Видюков, биолог:

Я их вчера накормил, поэтому они сегодня спокойные.

Пополнение в змеином царстве было бы лучшим новогодним подарком для Сергея. Сам биолог делать такие сувениры друзьям не рискнет.

Сергей Видюков, биолог:

Я буду надеяться, что мне подарят. Сам я дарить не буду, потому что их все боятся почему-то. На самом деле животные, которые должны вызывать восторг, ну - и у меня - умиление.

Свою коллекцию Сергей планирует утроить. Приобрести не только новых змей, но и каймана. Правда, удовольствие это не из дешевых. Некоторые экземпляры рептилий — и вовсе на вес золота.