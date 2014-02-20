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Собаки под присмотром своих владельцев вышли покорять водную стихию в Рио-де-Жанейро

20 февраля 2014 05:23
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Новости мира. Собаки под присмотром своих владельцев вышли покорять водную стихию в Рио-де-Жанейро. Такие соревнования проходят здесь уже не первый раз.

Участникам необходимо преодолеть на доске 300 метров, стараясь обогнать соперников и при этом не упасть в воду. Задача непростая порой не только для четвероногих спортсменов, но также для их хозяев.

Во время соревнований человек может стоять на доске, на коленях или прямых ногах. Такой вид спорта возник на Гавайях и становится все более популярным, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Человек и животные # Животные

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