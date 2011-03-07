Одежда для собак: от повседневных вещичек до комплекта от кутюр и свадебных нарядов

В праздники, да и не только, женщины получают разные подарки. И одним из самых трепетных и дорогих является маленький щенок, который способен создавать настроение каждый день и дарить много радости. Собака – это член семьи, и заботиться о ней нужно не меньше, чем о детях.

Одежда для собак. Платьица, штанишки, курточки, комбинезоны и даже натуральные шубки. Практически каждый уважающий себя дом вполне человеческой моды считает свои долгом выпустить параллельную коллекцию и для братьев наших меньших.

Одежда для животных, как и полагается, состоит из нескольких линий: от повседневных вещичек до комплекта от кутюр и свадебных нарядов. Кроме того, собачий гардероб делится на сезонные вещи, одежду спортивную, уличную и домашнюю, предназначенную для легкомысленных вечеринок или серьезных мероприятий.

Естественно, представлены и все стили. Самый распространенный, как и следовало ожидать, это практический casual.

На втором месте – милейшие миниатюры актуального гламура. Можно подобрать интересные штучки и для абсолютных оригиналов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Доменика, корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»:

На самом деле, одежда для собак – это не прихоть их хозяев, которым некуда девать деньги, а необходимость. Например, зимой особенно сильно мерзнут представители короткошерстных пород и собаки преклонных лет, у которых с возрастом развивается артрит.

В целях предотвращения мастита необходимо защищать от холода молочные железы собак-мам, которые кормят щенков. Послеоперационных собак одежда защищает от того, чтобы они не вылизывали раны. А собак длинношерстных пород одежда защищает от грязи и пыли.

Собачий гардероб, о котором позаботились дизайнеры, не мыслим без обуви. Все по-взрослому: ботиночки надо подбирать по размеру и в стиль основному наряду. Непривычно, конечно, видеть упаковку сразу из двух пар обуви, зато отсутствие каблуков, кто знает, может, временное, приятно удивляет.

Доменика, корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»:

Чаще всего для собак покупают комбинезоны, которые защищают их грудь и живот. Летние спасают от грязи и пыли, а более утепленные, зимние, – от лютых холодов.

Покупая одежду для собаки, естественно, нужно взять ее с собой. В крайнем случае ориентируйтесь на вес. Это правило для маленьких собачек. Для крупных пород более надежным ориентиром будет объем груди.

Доменика, корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»:

Обычно, собакам нравится одеваться и они быстро привыкают к обновке. Будет ли собака носить одежду, можно узнать по ее реакции. Если только что одетая собака ведет себя спокойно, значит, ей понравилось. А если она нервничает, крутится, пытается каким-то образом снять одежду, значит ей либо некомфортно и нужно подобрать более подходящий размер, либо ваша собака – убежденный нудист, и желает оставаться такой и дальше.

Подобрав основной костюм, головной убор и обувь, полагается взглянуть и на аксессуары. Это совсем не игрушечные заколочки, браслетики и кулончики.

Между прочим, некоторые четвероногие бижутерией брезгуют. Таких приходится украшать настоящими камушками и драгметаллами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Доменика, корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»:

У собак теперь почти все, как у людей. И без одежды, особенно это касается декоративных пород, в обществе появляться как-то стыдно. Да и холодно к тому же. Разве помешает в суровую или морозную погоду теплый комбинезончик?

Берегите своих домашних питомцев. Они нуждаются в вашем внимании и заботе.