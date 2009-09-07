У хозяйки этой пекинской квартиры шесть собак и сотни клиентов, которые желают одеть своих питомцев в красивую одежду.

- С детства я играла с куклой барби, а когда исполнилось 10, мама подарила мне небольшую собаку. Теперь мне 27 и я шью одежду для собак непрерывно, - рассказала собачий модельер Ху Кси.

Несложное собачье пальто стоит тут 60 юаней – это 9 американских долларов. Но если нужна необычная одежда для вашей собаки, то имейте в виду, что цена на неё может достигать 800 юаней – 117 долларов. Это половина заработка высокооплачиваемого специалиста Пекина.

Разнообразие в одежде для собак большое: от медийных образов до фольклорных вариантов. Клиентов, желающих приобрести одежду для собак, в последние годы появилось много. За месяц Ху Кси зарабатывает 1500 долларов. Это невероятная цифра с точки зрения официальных заработков в Китае.

Ху Кси была первой в китайской столице, кому впервые разрешили открыть такой бизнес в 2000 году. Знаменитый политический лидер Мао Цзэдун считал, тех, кто держит в квартире собачку врагами революции. Поэтому даже этот обычай не был распространен раньше в Китае.

- Я общаюсь с этими пёсиками, как с настоящими детьми. Понятно, что мне нравится одевать их в специальную одежду для собак. Я хочу, чтобы и все мои друзья так делали, - говорит одна из постоянных клиенток Ху Кси.

Перед выходом на улицу модельер одевает своих подопечных даже в ботики, они соглашаются на всё, но вряд ли испытывают удовольствие.

А на другом континенте в Северной Америке другую любительницу домашних животных импортная одежда для собак не впечатляет. Четыре года назад она решила запустить собственное производство.

- Сначала мы вырабатываем специальный материал – это наше изобретение, а потом шьём из него даже отличные кашемировые модели одежды для собак, - сообщила американский модельер Паола Запана.

У Запаны есть фабрика, которая изготавливает одежду для собак из шерсти альпака. Эти животные похожи на ламу.



-Одежда для собак из альпака стала для нас настоящим золотом. За несколько лет мой доход в Соединённых Штатах достиг 3 млн. в год, -открыла секрет успеха Паола Запана.

Она разочаровалась в качестве одежды для собак из Индии и Китая, в результате заслужила прозвище «собачья Коко Шанель». Запана издаёт журналы, а также фешн променады.