Кинолог Марина Рыжникова спит с рысью

Основное занятие Рыжниковой — разведение собак. Но во дворе ее дома по русским рябинам прыгает обезьянка, а в самом доме живут рысь и носуха.

Марина всю жизнь занималась хищниками.

Мария Рыжникова:

Завоевать любовь хищника — это заслуга. Ты чувствуешь, что ты работаешь в нужном направлении, если животное тебе отвечает любовью и пониманием.

Топот в доме раздается неспроста носуха Тутуша пошел принимать ванну. Этого южно-американского зверя Марина купила у хорошо проверенного поставщика. В природе носуха очень чистоплотна. А здесь вообще моется только с мылом.

После вечернего туалета — ужин. Сегодня в меню коктейль из фруктов, бананов и куриных желудочков, в обязательном порядке перепелиные яйца. А на закуску — маковый рулет. Только кажется, что зверь такой забавный. Пока Марина его приручала, натерпелась от него многого. У нее все руки были в следах от его зубов и когтей.

Марина считает, что заводить у себя такого зверя — серьезная работа на долгие годы. Вместе с Мариной Рыжниковой мы осторожно поднимаемся на второй этаж ее дома. Где-то там сидит в засаде ее любимая рысь Сима. По пути нам показывают следы ее когтей на мебели.

Мария Рыжникова:

Сима - это моя привилегированная девочка, потому что она спит со мной и живет со мной в комнате.

Ощущение не из самых приятный. Обычно рыси нападают сверху, но оказалось, что Сима сидит под кроватью, она очень недовольна, что ее извлекают оттуда. Время от времени она оценивающе поглядывает на съемочную группу и рычит. Марина говорит, что это такие игры. И хотя все 20 когтей рыси, похожие на лезвие бритвы, на всякий случай немного подстригают, все равно — это игры на грани экстрима.