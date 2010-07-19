Домашнее животное: енот Кузя

Енота купили по объявлению за 25 тысяч российских рублей. Хозяева выкармливали его с младенческого возраста, как ребенка.

Когда енот-полоскун Кузя направляется на прогулку, сразу понимаешь, что живется ему хорошо. Хозяева могут сказать, что они с Кузей в равноправных отношениях и даже воспитывают друг друга. Теперь Виталию, Юле и Кристине всегда гарантировано всеобщее внимание.

Пытливые шаловливые лапы влекут енота ко всему, что находится рядом. Когда енот начинает шалить, вся квартира ходит ходуном. Хозяева уверяют, что он открывает шкафы, вываливает вещи, бьет посуду и горшки с цветами.

Виталий Серый:

Енот прекрасно лазит и может по занавескам залезть на карниз. Ему нужно попробовать на зуб абсолютно все.

Юлия Серая:

Первоначально я была против, а теперь жизнь без него не представляю.

Енот — общительное существо и даже дает за хвост себя подергать. В смысле еды на него уходит не много — 2-3 тысячи российских рублей в месяц. Иногда ему покупают вяленое мясо, чтобы долго жевал и чистил себе зубы. О проделках енота хозяева рассказывают, как о самых приятных моментах их жизни.

Юлия Серая:

У нас клетка маловата для него, проблема пока только с этим. А в остальном все хорошо.

Наша съемочная группа сделала подарок этой семье, нашла в Москве клетку и привезла ее в Тверь, где и живет Кузя со своими хозяевами. Пока енот осваивал новое жилье и ел подаренный на новоселье банан, Наталья и Юля нашли слабое место в клетке, оказывается, открыть такие замки для енота не составляет проблемы, поэтому придется теперь покупать навесные замки.