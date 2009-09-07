Бульдог на скейтборде

Японский бульдог Базука катается на скейтборде.

Этого навыка хватила, чтобы этот спортсмен стал топ–собакой. В Японии его знают почти все, а иностранные информагентства регулярно готовят сюжеты про него.

- Он узнал катание на скейтборде в возрасте пяти месяцев. С того момента мою собаку как будто кто-то подменил. Правда, Базука грызёт скейтборд - сегодняшняя доска у нас уже пятнадцатая, - рассказал хозяин Базука Ишикава Ёшия.

Собака вообще не цирковая, хозяин утверждает, что упорной дрессурой не занимался. Может псу это действительно нравится?