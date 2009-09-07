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Бульдог на скейтборде

07 сентября 2009 15:24
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Японский бульдог Базука катается на скейтборде.

Этого навыка хватила, чтобы этот спортсмен стал топ–собакой. В Японии его знают почти все, а иностранные информагентства  регулярно готовят сюжеты про него.

- Он узнал катание на скейтборде в возрасте пяти месяцев. С того момента мою собаку как будто кто-то подменил. Правда, Базука грызёт скейтборд - сегодняшняя доска у нас уже пятнадцатая, - рассказал хозяин Базука Ишикава Ёшия.

Собака вообще не цирковая, хозяин утверждает, что упорной дрессурой не занимался. Может псу это действительно нравится?

собака на скейтборде

собака на скейтборде

собака на скейтборде

собака на скейтборде

собака на скейтборде

# Животные # Скейтбординг

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