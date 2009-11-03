Зрители матча «Динамо» (Киев) - «Интер» получат марлевые повязки

Всем болельщикам, которые посетят 4 ноября, матч групповой стадии Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Интером», при входе на стадион будут выдаваться защитные марлевые повязки в целях защиты от свиного гриппа.

«Мы уже закупили защитные маски для болельщиков, - сказал «Советскому спорту» президент «Динамо» Игорь Суркис. - Будем выдавать их на входе на стадион. Во многом благодаря болельщикам мы можем победить «Интер». Надеемся на выход из группы. У нас проданы все билеты, поэтому повязки получат все 17 тысяч. Закупили же мы их 20 тысяч. Они понадобятся и для обслуживающего персонала».

Информационное агентство «Regnum» отмечает, что мэр Киева Леонид Черновецкий предложил во избежание заражений провести игру вообще без зрителей.