Расшифрован геном свиньи

Однажды это поможет исследователям в поиске лекарств для свиней и людей, в том числе в разработке вакцины от свирепствующего свиного гриппа.

Внутреннее строение и размеры органов человека и свиней практически идентичны. Эти благородные животные часто используются для изучения самых разных болезней — от сердечно-сосудистых до кожных. «Свинья — идеальное животное, по которому можно судить об образе жизни и состоянии здоровья жителей Соединенных Штатов», — заявил руководитель проекта Ларри Шук, профессор Университета штата Иллинойс (США).

Первым делом полученные данные будут использованы для защиты свиней от вируса гриппа H1N1, который сначала перешел на людей, а теперь возвращается к животным в новом, более смертоносном обличье. Как сообщает «Компьюлента», на прошлой неделе у шести свиней в штате Миннесота впервые в мире были выявлены случаи заражения новым штаммом. Ветеринары подозревают, что животных заразили посетители ярмарки, на которую привозили свиней.

Ларри Шук и его коллеги работали с генетическим кодом бурой свиньи из породы Дюрок — одной из пяти самых распространенных на планете.

На сегодня расшифрованы геномы двух десятков млекопитающих, в том числе собаки, шимпанзе, крысы, мыши, коровы и человека.