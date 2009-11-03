Пассажиры Приднепровской железной дороги вернули 1,5 тыс. билетов

Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил начальник Приднепровской железной дороги Петр Лоза.

Число возвращенных билетов составляет около 80% от общего числа проданных билетов.

Петр Лоза сообщил, что ситуация на ПЖД остается стабильной, вместе с тем на железной дороге предприняты необходимые меры для профилактики, защиты и оказания медицинской помощи пассажирам и персоналу, специальный режим введен для 520 проводников, 180 работников вокзала, 280 работников поездов пригородного направления. Обеспечен четырёхдневный запас защитных масок, которые ежедневно пополняются.

За последние три дня с поездов сняты два пассажира, обратившиеся за медицинской помощью.

Из числа персонала ПЖД диагноз ОРВИ поставлен 340 работникам, в то время как число заболевших на Львовской железной дороге проводников составляет 6 тыс. В основном билеты были сданы на Киевское и Львовское направление, отмечает «Интерфакс-Запад».