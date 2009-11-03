Завершились испытания лекарства от волчанки

Фармацевтические компании Human Genome Sciences и GlaxoSmithKline объявили об успешном завершении второго клинического тестирования экспериментального препарата Benlysta.

Это лекарство предназначено для борьбы с волчанкой — диффузным заболеванием соединительной ткани, при котором вырабатываемые иммунной системой человека антитела повреждают ДНК здоровых клеток. Это приводит к развитию у больного артрита, повреждениям почек, болям в груди и прочим нарушениям, сообщает «Компьюлента».

Название болезнь получила из-за своего характерного признака — сыпи на переносице и щеках (пораженный участок по форме сходен с бабочкой), которая, как считали в Средневековье, напоминает волчьи укусы. Волчанка сильно распространена в США и Канаде; во всем мире этим заболеванием страдают около 5 миллионов человек.

Пациенты, на которых испытывался Benlysta, принимали препарат на протяжении 52 недель и одновременно проходили стандартное лечение. По окончании эксперимента у 43% больных, получавших большие дозы экспериментального лекарства, были зарегистрированы заметные улучшения симптомов в сравнении с контрольной группой, проходившей стандартную терапию и принимавшей плацебо.

Теперь новое лекарство должно одобрить Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Соответствующую заявку компания Human Genome Sciences намеревается подать в начале 2010 года. Если одобрение будет получено, Benlysta появится на рынке к концу 2010 года и станет первым лекарством от волчанки, созданным за последние пятьдесят лет.