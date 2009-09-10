Прямой эфир

В России начинаются испытания вакцины от гриппа А/Н1N1

10 сентября 2009 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Препарат испробует на себе группа из 30 добровольцев.

Им введут лекарство через нос с помощью спрея. Неделю они будут под наблюдением врачей. После этого их обследуют, чтобы выяснить индивидуальную реакцию организма на введенное противоядие.

На испытания уйдет до полутора месяцев. Промышленное производство можно будет начать после регистрации вакцины. Представители фармацевтических предприятий говорят, что в случае необходимости смогут выпустить за небольшое время около 20 миллионов доз этой вакцины.

По последним данным, вирус нового гриппа обнаружен у 211 россиян. Всего в мире зарегистрировано более 270 тысяч заболевших.

# Грипп # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
04 сентября 2009 11:22

Сколько раз можно ходить в солярий

04 сентября 2009 09:25

Фестиваль йоги в Могилеве

04 сентября 2009 08:48

132 белоруса отравлены