Фестиваль йоги в Могилеве

В Могилеве 5-6 сентября в ФОК «Спутник» пройдет Международный фестиваль по йоге. В нем примут участие мастера из различных регионов Беларуси, а также гости из Москвы. - В Беларуси подобный фестиваль проходит впервые. Мы ставим задачу собрать и представить в Могилеве различные школы йоги, обменятся опытом и провести мастер-классы для населения и преподавателей физической культуры.На фестивале пройдут мастер-классы по хатха-йоге, раджа-йоге, йоге-аенгера, йоге-23, а москвичи познакомят участников и гостей мероприятия с одним из самых популярных направлений в России - кундалини-йогой.

После завершения официальной программы вечерами будут проходить чайные церемонии, сообщил корреспонденту БЕЛТА один из организаторов мероприятия Дмитрий Труханенко.