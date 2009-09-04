132 белоруса отравлены

В Беларуси зарегистрировано 132 случая отравления грибами, пострадали 153 человека.

Лидирующую позицию занимает Минск. В столице лакомство грибами закончилось плачевно для 86 человек. В Минской области эти дары леса стали причиной отравления 16 человек, в Брестской - 15, столько же пострадавших зарегистрировано на Гомельщине. А вот в Гродненской области помимо пяти пострадавших от отравления грибами зафиксирован и один летальный случай. В Могилевской области грибами отравились 13 человек, в Витебской - трое.



По словам специалистов, наиболее распространенной причиной отравлений является недостаточная кулинарная обработка как съедобных (маслят, лисичек, сыроежек), так и условно съедобных грибов (свинушек, сморчков, волнушек, чернушек). Часто причиной отравлений является употребление в пищу грибов-двойников. К примеру, у боровика - это желчный гриб, вместо моховиков и маслят можно сорвать перечный гриб. Существуют также ложные лисички и опята. Шампиньоны можно спутать с молодой бледной поганкой. А вот при постоянном употреблении тонкой свинушки организм может накапливать токсины. С ядовитыми мухоморами (белый, пантерный, красный) легко спутать сыроежки. Главный отличительный признак съедобных сыроежек - отсутствие кольца и вольвы на ножке. Родителям стоит также помнить, что нежелательно кормить грибами детей в возрасте до 12 лет, а малышам до трех лет употреблять их в пищу запрещено.



Специалисты напоминают, что не следует пробовать подозрительные грибы на вкус, а собирать лучше только известные съедобные грибы. Необходимо помнить, что грибы - продукт скоропортящийся, а помятые они портятся быстрее. Срок хранения свежих грибов не должен превышать 18-24 часов при температуре не выше 10 градусов. Старые грибы лучше выбрасывать, т. к. в них происходят сложные химические процессы с образованием ядовитых веществ. В белых, подосиновиках, подберезовиках белки и жиры преобразуются в высокотоксичные соединения.



Кстати, отравится можно и съедобными грибами, в случае если они собраны в экологически неблагоприятной местности, к примеру, по обочинам трассы. Грибы поглощают из окружающей среды и накапливают токсичные вещества в концентрациях, превышающих содержание их в окружающей среде в несколько раз.



Даже при легком недомогании после употребления в пищу грибов специалисты рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью. До прихода врача пострадавшему необходимо очистить желудок, обязательно уложить в кровать, приложить грелки к ногам и животу. Несколько ослабит тошноту и рвоту холодная подсоленная вода (1 чайная ложка на стакан воды). Можно пить также крепкий чай, черный кофе или молоко. Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, так как спирт способствует быстрому всасыванию грибных ядов. Остатки грибов, которые привели к отравлению, необходимо передать медицинскому работнику для исследования, это упростит выбор терапии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.