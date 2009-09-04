Сколько раз можно ходить в солярий

Интервал между первым и вторым сеансом в солярии должен быть 48 часов. Это одно из золотых правил безопасного загара.

Поскольку ультрафиолетовое облучение в солярии относится к физиотерапевтическому методу воздействия, то должно осуществляться под обязательным контролем медицинского персонала. Назначение ультрафиолетовых облучений необходимо проводить со строгим учетом противопоказаний к их применению и индивидуальных особенностей организма пациента: состояния кожи, наличия сопутствующих заболеваний, приема лекарственных препаратов. Не рекомендуется посещать солярий детям и подросткам младше 18 лет.



Как правило, поход в солярий воспринимается не как терапевтическая, а как косметическая процедура. Действительно, ультрафиолет необходим организму в осенне-зимний период, когда недостаточно солнечного света. Помимо этого процедуры ультрафиолета назначаются при некоторых заболеваниях. Однако есть случаи, когда принимать дозы ультрафиолета категорически запрещено и есть абсолютные противопоказания с медицинской точки зрения. Поэтому в любом случае перед посещением солярия нужно обязательно проконсультироваться с врачом.



Несколько секретов безопасного загара

При проведении сеансов глаза необходимо защищать специальными очками, волосы - косынкой или шапочкой, грудь - специальными аппликаторами. Количество сеансов определяется индивидуально для каждого пациента, но в среднем составляет 6-8 сеансов. Желательно, чтобы общее количество сеансов за год не превышало 50, а между курсами был период отдыха продолжительностью 4 недели. В день загара нельзя проводить косметические манипуляции - пилинг или чистку кожи, не следует посещать накануне баню или сауну - эти процедуры лишают кожу естественной защиты и могут спровоцировать ожог.



В Беларуси с 2008 года действуют новые санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию соляриев (студий загара)». Так, все аппараты в солярии должны иметь удостоверения о государственной гигиенической регистрации, инструкции по эксплуатации, лицензию Минздрава, технические паспорта производителей (с переводом на русский язык).

Персонал должен иметь свидетельство государственного образца о медицинском образовании. Лицам, работающим в студии загара, необходимо проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией комплексной оценки риска воздействия факторов среды Республиканского научно-практического центра гигиены Татьяна Науменко.