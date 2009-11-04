В Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации

Такое решение принято из-за высокого уровня распространения сезонного и свиного гриппа. Эпидемический порог по ОРВИ превышен более чем в три раза.Работников всех учреждений обязали носить маски. Без них нельзя также посещать кафе, ночные клубы и кинотеатры. В противном случае работу учреждений приостановят. Запрещены все массовые мероприятия, а также конференции и собрания. Цены на противовирусные лекарственные препараты будут под тщательным контролем.