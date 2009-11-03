Витебскому медуниверситету — 75 лет

Этот вуз страны по праву считается самым интернациональным. Здесь учатся лечить студенты из 33 стран мира.

Клиника на базе медицинского университета – пионер в Беларуси. Это не просто практика, а работа студентов с реальными пациентами. За шесть лет здесь помогли десяткам тысяч больных. Все виды диагностики, пластическая хирургия и даже лечение высотой.

3,5 тысячи метров над уровнем моря — примерно так ощущаешь себя внутри единственной в республике барокамеры. Атмосфера высокогорного курорта помогает при лечении бронхиальной астмы, аллергии и других заболеваний. Пациенты проводят полтора часа почти как в самолете — здесь даже кресла авиационные.

Сестры-близнецы Синтия и Шарлот из Ганы зубрят первые лекции на английском и привыкают к первым белорусским морозам.

Синтия Яа Бема, студентка первого курса ВГМУ:

Мы решили приехать учиться в Беларусь, потому что это предложила замечательный доктор Элизабет. Она училась здесь. И мы решили последовать по ее стопам и стать врачами. А ещё нам бы хотелось выучить русский язык.

Преподаватель сестер доктор Тесфайе — и сам выпускник университета. 20 лет назад он решил не возвращаться в родную Эфиопию и остался в Витебске. Сейчас преподает анатомию не только своим соотечественникам, но и студентам из 30 стран мира. Не зря витебский вуз называют самым интернациональным.

Тесфайе Волде, доцент кафедры анатомии ВГМУ:

Многие студенты приезжают учиться и потом работают во всех странах мира. Здесь преподают и на русском языке, и на английском, поэтому интерес очень большой.

В медуниверситете хранить скелеты в шкафу не принято. Наоборот, это лучшая шпаргалка для сдачи экзамена по анатомии. С помощью таких экспонатов студенты начинают изучать строение человека еще на первом курсе.

Анна Рудьман, студентка 1 курса ВГМУ:

Профессия медика требует множества усилий для того, чтобы знать абсолютно всё в организме человека. Поэтому приходится много работать, но это очень интересно.

Валерий Дейкало, ректор ВГМУ:

Новый морфологический корпус нашего университета позволит расширить учебные помещения и улучшить качество образования — там будет современная аппаратура.

Но самым большим подарком для вуза стало почетное государственное знамя Республики Беларусь. Его сегодня вручили от имени Президента страны. А поздравить альма-матер с юбилеем спешили выпускники из близких и далеких стран. Но большинство воспитанников витебского медицинского и в праздник держат руку на пульсе своих пациентов.