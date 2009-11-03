Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Беларуси находится под контролем

Оснований для паники нет. Об этом заявил министр здравоохранения. Василий Жарко призвал белорусов не нагнетать ситуацию.

Медики встретили сезонный грипп во всеоружии. Неожиданной для них оказалась лишь паника и ажиотаж на некоторые противовирусные препараты. Заболевших ежедневно регистрируется вдвое меньше, чем в период эпидемии.

В инфекционной больнице Минска легенды о летальных исходах от гриппа ходят не первый день. Но медики объясняют, умирают не от вируса, а от тяжёлых последствий, например, последней формы пневмонии или осложнений на сердце. Как правило, это люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. А беспокойство о том, что больных с острыми респираторными заболеваниями размещают в соседних отделениях, не более чем беспокойство. Это обычная практика во время сезонного подъёма заболеваемости. Правда, начался он раньше обычного.

Святослав Вельгин, заместитель главного врача Государственной клинической инфекционной больницы по медицинской части:

«На данный момент у нас в больнице находятся 25 человек с гриппом – это обычная цифра, она сопоставима со статистикой предыдущих лет. Мы подготовлены и принимаем все меры, чтобы его минимизировать».

За выходные минчане скупили трехмесячные запасы лекарств. В одной из аптек мини-склад противовирусных и иммуномодулирующих препаратов раскупили пару человек. Берут себе, родственникам, друзьям – для лечения и впрок.

Сергей Михайлов, заведующий аптекой:

«Ситуация-ажиотаж. Берут много, невзирая на цену».



Продленные в школе каникулы разбили сложившийся стереотип. Многие привыкли – такие меры предпринимают, когда эпидемия в разгаре. В этом году обычный сезонный грипп пришел раньше, и медики сработали на опережение: болезнь лучше предупредить, чем потом лечить. Сегодня в Беларуси ежедневно регистрируют максимум 15 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Для сравнения – в период эпидемии гриппа, как правило, фиксируют до 30 тысяч каждый день.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

«Чем вызван такой ажиотаж среди граждан Беларуси? Наверно, ненужным нагнетанием ситуации определенными средствами массовой информации, поведением некоторой категории граждан, а также распространением неподтвержденных слухов. К эпидемии гриппа и сезонной заболеваемости мы готовились с апреля, когда разработали комплексный план. Сегодня в аптеки Минска, где больше всего наблюдается ажиотаж, доставлено семь тысяч упаковок. Ажиотажа по другим регионам Беларуси нет. Непонятно, почему граждане «сметают» все, что лежало на складах наших аптек, почему впрок покупают и мази, и повязки. Это создает и определенный ненужный дефицит в лекарственной сети для больных, которым необходимы эти лекарственные средства в первую очередь».

Ситуация по ОРВИ и гриппу в Беларуси не критическая. Во всяком случае, эпидпроцесс протекает легче, чем в Украине и России. Хотя и там ситуацию вокруг вируса тоже называют искусственной. Медики уже определились в отношении гриппа осени-2009 года и назвали его обычным сезонным, при котором назначают стандартную терапию. Такое мнение высказал главный санитарный врача России Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко, главный санитарный врач Российской Федерации:

«Если бы не вы – журналисты, нам не нужно было бы даже вести отдельную статистику по H1N1. Зачем нам тратиться на это. Каждое исследование стоит 1000 рублей, лучше потратить деньги на лекарства. Но мы особо выделяем H1N1, только чтобы вам назвать цифры, и вы потом, охая и ахая, начали продолжать истерию в прессе. ВОЗ повела себя вначале как коммерческий ларек».

Эпидемситуация в этом году отличается от предыдущих только тем, что началась раньше обычного. Правда, этот сезон, наверное, запомниться еще одной болезнью – гриппофобией. Когда ты вроде бы здоров, а бегаешь по аптекам, скупая медикаменты, с нездоровым интересом.