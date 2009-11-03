Сахарный диабет: симптомы и лечение

Сегодня в Республике Беларусь более 150 тысяч человек имеют это заболевание.

СИМПТОМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Сегодня в Республике Беларусь более 150 тысяч больных сахарным диабетом. У медиков есть все основания полагать, что реальное число заболевших намного больше. Ведь диабет, прежде чем проявить себя симптомами, может протекать незаметно.

Билодид Ирина Константиновна, главный врач Минского городского эндокринологического диспансера Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, кандидат медицинских наук:

На сегодняшний день в городе Минске более 40 тысяч больных состоят на диспансерном учете. Мы выявляем этих пациентов по обращаемости. Считается, что количество лиц с сахарным диабетом в два или три раза больше. Это еще не явные проявления сахарного диабета – высокие уровни сахара натощак.

Выделяют два типа сахарного диабета. Диабетом I типа чаще всего страдают дети и молодежь. Это достаточно тяжелый вид, правда, встречается он лишь в 10% случаев заболевания. Абсолютное же первенство в мировой статистике по сахарному диабету остается за II типом.

Наталья Карлович, заместитель главного врача по медицинской части Минского городского эндокринологического диспансера:

Сахарный диабет II типа развивается постепенно, незаметно, и часто симптомы, которые появляются, можно не заметить. Поэтому выявляется он зачастую случайно, при случайном обследовании.

Рано или поздно диабет начинает выдавать себя характерными симптомами: сухость во рту, чувство жажды и голода, учащенное мочеиспускание. Такие сигналы подает обессиленный от недостатка энергии организм диабетика.

Наталья Карлович:

Когда в крови много глюкозы, повышается плотность крови. Поскольку необходимо дополнить глюкозу водой, она притягивает жидкость, человек испытывает жажду. Глюкоза притягивает воду, ее много в организме, естественно, что почки работают на то, чтобы лишнюю жидкость вывести. С одной стороны, мы много пьем, с другой, много выводим.

Ирина Билодид:

Жажда, потеря веса, кожный зуд – достаточно классические симптомы, но мы сегодня считаем их уже поздними.

Наследственно предрасположенные случаи нельзя сбрасывать со счетов, однако, их процент ничтожно мал по сравнению с тысячами людей, которые заработали это заболевание неправильным образом жизни. Пагубные привычки, отсутствие физической культуры, стрессы лишний вес и ожирение.

Больше всего заболеть сахарным диабетом II типа рискуют люди, переступившие порог 40 лет. Степень риска еще более возрастает, если человек страдает артериальной гипертензией и контролирует давление соответствующими медикаментами, а также, если он мало двигается и при этом много ест.

Наталья Карлович:

Для чего нам нужен инсулин? Он вырабатывается в ответ на прием пищи и нужен для того, чтобы позволить глюкозе, которую мы употребили с продуктами питания, войти в клетки и стать субстратом для выработки энергии. Поэтому если человек много ест, у него возникает гиперсекреция инсулина. До определенного момента она является физиологической, организм не разбалансирован, т.е. гиперсекреция позволяет глюкозе входить в клетки, что-то идет на выработку энергии, что-то откладывается в виде жиров – человек набирает вес. Организм до определенного момента терпит, а потом его терпению приходит конец. Инсулина производится много, но он уже некачественный, уровень глюкозы в крови не снижается. Так и развивается диабет.

Половина населения земли имеет избыточную массу тела, примерно одна пятая часть людей – ожирение. Не все они впоследствии становятся диабетиками, а 80% из них.

Наталья Карлович:

Ожирение, кроме того, что классифицируется по степеням – избыточный вес, I, II, III, еще классифицируется по типу. Наиболее безопасным является так называемый «женский» тип ожирения, или гиноидный, когда распределение избыточного жира равномерно в организме. Наиболее опасен «мужской» тип ожирения, или абдоминальное ожирение, когда лишний жир сконцентрирован в области живота.

Диагноз «сахарный диабет» навсегда меняет жизнь человека. Теперь ему придется ежедневно, ежеминутно сосуществовать с болезнью, во всем контролируя себя. Этот недуг не дает шансов на самоисцеление и, кроме того, грозит развитием осложнений. Чем добросовестней пациент будет подходить к лечению, тем позже они наступят.

Наталья Карлович:

Диабет опасен осложнениями: страдают ноги, почки, глаза, сердце при диабете II типа. Диабет всегда приходит вместе с другими компонентами метаболического синдрома, которые ассоциируются с ожирением – это проблемы с суставами, с сердцем – артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, даже некоторые формы рака, например, рак предстательной железы у мужчин.

Дмитрий Ромейко, заведующий кабинетом «Диабетическая стопа»:

«Синдром диабетической стопы» является серьезным осложнением сахарного диабета. Серьезным в том плане, что существует угроза развития повреждения конечности с развитием гангрены и ампутацией. Такими поздними осложнениями диабета является диабетическая ангиопатия нижних конечностей, когда страдают магистральные сосуды, магистральный кровоток и диабетическая остеоартропатия, когда страдает костно-связочный аппарат стопы.

Кроме этого – осложнения на уровне глаз, это уже приводит к слепоте. Третье осложнение – это развитие диабетической нефропатии, затем хроническая почечная недостаточность , гемодиализ и все проблемы, которые бывают при этой процедуре.

Наталья Карлович:

Если рано выявили диабет и правильно его лечили, т.е. поддерживали уровень компенсации сахара, давления и липидов, проводили многофакторную коррекцию метаболических нарушений, то риск осложнений не больше, чем в обычной популяции. Если человек соблюдает все рекомендации по лечению, то он ничем не отличается от любого другого здорового человека.

ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ирина Билодид:

После установления диагноза «сахарный диабет» больному назначается лечение. Ключ успеха – регулярно принимать данный вид лечения. К сожалению, некоторые пациенты считают, что нет необходимости ежедневно принимать таблетированные сахароснижающие препараты.

Таиса Тимошина, заведующая клинико-биохимической лабораторией:

В своей лаборатории на биохимическом анализаторе определяем степень компенсации сахарного диабета. Проводим два теста: фруктозамин, который показывает уровень сахара и степень компенсации диабета за три недели, и уровень гликированного гемоглобина, который показывает уровень компенсации и того, как идет динамика за 3 последние месяца.

Залог успешной компенсации сахарного диабета в добросовестном выполнении пациентом всех рекомендаций врача. Главная цель их совместных усилий – сохранить контроль над уровнем глюкозы в крови.

Новую технологию, которую мы начали применять в этом году в диспансере (это система мониторинга гликемии в течение суток), мы назначаем лицам, использующим инсулин, у которых наблюдаются резкие колебания сахара в течение суток. Для того чтобы определить, с чем это связано, мы подключаем эту систему.

Светлана Черенкевич, заведуюшая эндокринологическим отделением:

Вводим подкожно электрод. Аппарат используется для суточного мониторирования гликемии. Такой мониторинг проводится в течение 3-х суток. Через трое суток мы снимаем аппарат и в определенной компьютерной программе можем видеть периоды пониженного и повышенного сахара, на основании этого можем делать выводы, с чем это связано: с передозировкой инсулина, недостатком приема углеводов, физической активностью.

Некоторые пациенты тяжело психологически переносят период, когда возникает необходимость перехода с таблеток на инсулин, они пытаются отсрочить этот переход.

Ирина Билодид:

Каждый человек должен понимать, что любой лекарственный препарат может быть полезным определенный срок. Все зависит от резерва каждого организма. Одного больного мы можем лечить 5 лет, другого 8, а третьего все 10 на таблетках. Если нет внутреннего резерва по выделению собственного инсулина на фоне таблеток, то необходимо уже вводить инсулин.

Наталья Карлович:

Важно поговорить об инсулине, потому что наши пациенты его очень боятся. Но из двух зол нужно выбирать меньшее. Если уже компенсация сахарного диабета страдает, то лучше колоть инсулин, чем оставаться с плохими сахарами и этим самым заработать себе осложнения диабета или усугубить их.

Помимо приема медикаментов и инсулина в основе лечения сахарного диабета лежит диета. Лишний вес – один из основных факторов риска развития этого недуга. Главная цель диабетической диеты – регулярность приемов пищи и уход от высоких калорий.

Наталья Карлович:

Диета должна быть направлена на похудение, т.е. иметь ограничение по калорийности и по содержанию жиров. Также необходимо ограничить легкоусваиваемые углеводы, потому что именно они повышают сахар в крови.

Следить за тем, что ты ешь, мало, все это нужно еще и просчитывать. На упаковке каждого продукта есть информация о его калорийности, что упрощает подсчет суточного рациона. Так, для желающих похудеть женщин дневная норма составляет 1200 ккал, для мужчин – 1500 ккал.

Наталья Карлович:

Нужно помнить о том, что похудение – это не разовая задача, это не диета двух или трех месяцев. Поскольку ожирение – это такое же хроническое заболевание, как и диабет, то лечить его также нужно постоянно. Главное – выработать привычку, а потом это будет незаметно.

Еще одна важная составляющая компенсации диабета – движение и физические нагрузки.

Наталья Карлович:

К сожалению, большинство наших пациентов имеют уже тот возраст и состояние здоровья других органов и систем, которые ограничивают их возможности физической активности. Но даже 30 минут прогулки в день считаются достаточными для улучшения состояния диабета.

Не оставить пациента один на один с болезнью призвана «школа диабета». За 10 лет работы такой школы в городском эндокринологическом диспансере 1500 человек научились правильно жить с сахарным диабетом, контролируя себя в различных ситуациях, при физических нагрузках, на работе и на отдыхе.

Наталья Осовец, врач-эндокринолог:

Для того, чтобы определить, как компенсирован пациент, нужно смотреть уровень сахара не один раз в месяц в лабораторных условиях, как часто бывает в поликлиниках, а несколько раз в день. Когда пациент мотивирован на самоконтроль и на то, чтобы быть здоровым, тогда у нас получается диалог.

Ирина Билодид:

В «школе диабета» можно получить рекомендации специалистов по питанию, двигательному режиму, узнать о мероприятиях, которые нужно проводить для того, чтобы не развились поздние осложнения. Есть отдельные лекции о том, какие мероприятия пациент должен сам проводить в домашних условиях.

Строгий самоконтроль – это залог успешного лечения сахарного диабета и в то же время это профилактика его ранних осложнений. Если бы такой самоконтроль человек осуществлял, еще будучи здоровым, этого печального диагноза во многих случаях можно было бы избежать.