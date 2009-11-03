В Болгарии объявлена эпидемия гриппа

Уже заболели 100 тысяч человек. Новые случаи инфицирования и в Сербии.

А в Украине 255 тысяч случаев заражения. От гриппа, в том числе A/H1N1 скончались 70 человек. Страны, граничащие с Украиной, вынуждены принимать меры, чтобы не допустить распространения гриппа на своей территории. О закрытии 2 автомобильных переходов объявила Словакия. Санитарный контроль усилили польские и румынские пограничники.

Ранее круглосуточные карантинные посты выставила и Россия, в Воронежской и Брянской областях. Тем временем, в самой России от гриппа A/H1N1 скончались уже 10 человек. В большинстве случаев люди поздно обратились за медицинской помощью.