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В Болгарии объявлена эпидемия гриппа

03 ноября 2009 08:44
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Уже заболели 100 тысяч человек. Новые случаи инфицирования и в Сербии.

А в Украине 255 тысяч случаев заражения. От гриппа, в том числе A/H1N1 скончались 70 человек. Страны, граничащие с Украиной, вынуждены принимать меры, чтобы не допустить распространения гриппа на своей территории. О закрытии 2 автомобильных переходов объявила Словакия. Санитарный контроль усилили польские и румынские пограничники.

Ранее круглосуточные карантинные посты выставила и Россия, в Воронежской и Брянской областях. Тем временем, в самой России от гриппа A/H1N1 скончались уже 10 человек. В большинстве случаев люди поздно обратились за медицинской помощью.

# Грипп # Здоровье

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