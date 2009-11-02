Заболеваемость гриппом в Беларуси далека от порогового эпидемического значения

Хотя рост острыми респираторными заболеваниями медики констатируют.

Напомним, в столице и некоторых городах для профилактики школьникам на неделю продлили каникулы. А вот в Гомеле, например, сегодня успешно началась вторая четверть. За парты сели более 90 % школьников.

У доктора Пилюка одна пилюля – здоровый образ жизни. Лекарство действенное, но требует постоянства. Врач и по профессии и по призванию, защищается от гриппа закаливанием и хорошим питанием. С друзьями организовал акцию под лозунгом «Нет гриппу», вошел голышом в воду и вышел из нее.



Александр Пилюк, врач общей практики:

«Если ты готовился к тому, чтобы у тебя иммунитет был хороший, то нечего бояться. Иммунитет съест любую инфекцию, какой бы страшной она ни была. И то, что народ пугают, от этого только хуже».

К профилактике, только таблеточной, прибегло большинство минчан. Противовирусные препараты сметают за пару часов с аптечных прилавков. Покупают впрок. И для профилактики и для лечения.

Елена Юркевич, фармацевт-рецептар:

«Начиная с пятницы, препараты с нашего аптечного склада дополнительно поставляются каждый день. И даже поздно вечером. И в пятницу привозили, и в субботу, и в воскресенье. И сейчас ожидаем. Всем отвечаем, что маски и оксолиновую мазь уже везут к нам».

Единственный противовирусный белорусский препарат производят в Логойске. Здесь работают в усиленном режиме. Если раньше за месяц 100 тысяч упаковок отгружали, то за последние три дня в два раза больше. Но перебоев в продуктом не будет. Заказанный в Германии основной компонент препарата прибудет в Минск через несколько дней.

Сергей Благовещенский, директор фармацевтического предприятия:

«Мы договорились и с поставщиками и авиакомпаниями, что в четверг-пятницу с промежуточной перегрузкой в Базеле, у нас будет 250 килограмм субстанции – это, условно говоря, 250 тысяч упаковок».

При этом врачи утверждают, что ситуация искусственно накалена. Это похоже на некую интернет-акцию, чтобы посеять беспокойство в людях. На самом деле порог заболеваемости не превышен. Врачи отмечают одно: вирусов в гости так рано не ждали. Пришел обычный сезонный грипп, который захаживает к нам каждую осень и зиму.

Татьяна Симоненко, Заместитель главного врача второй центральной районной поликлиники города Минска:

«Количество визитов, которые отмечаются каждый день, пока еще нарастают, то есть подъем заболеваемости не остановился, а еще пока идет по нарастающей».

Береженого Бог бережет, говорят сегодня белорусы и массово начинают одеваться в лицевые повязки. Кстати, с ними надо быть очень осторожными. Менять каждые четыре часа, а лучше всего каждые два. При этом не стоит забывать о других средствах профилактики, как противовирусная мазь и витамин С.

Именно в целях профилактики у школьников, но далеко не у всех, на неделю продлили каникулы.

Евгений Рачко, заместитель директора по идеологической и воспитательной работе гимназии №23 города Минска:

«У нас, в общем-то, все в порядке, какой-то страшной тенденции нет. Процент болеющих детей в гимназии небольшой, но в целях профилактики решили продлить каникулы».

А вот в Гомельской школе №60 от болезни бегут в ритме танца. Малыши танцуют, кто постарше —играют в теннис, да и на уроках без пяти минут разминки не обходится. После каникул в школе практически все в строю. В 3 «Б» сегодня 21 из 22 двух учеников. Немаловажно и витаминное питание. К нему, а не к самому гриппу сейчас пристальное внимание.

Не остаются в стороне и медики. Всё готово для всеобщей вакцинации. Капли в нос, призванные оградить от гриппа, дети получат до 5 ноября.

Наталья Корнеева фельдшер СШ № 60 г. Гомель:

«95% учащихся вернулись с каникул, то есть, пика заболеваемости на данный момент в школе нет. Но, несмотря на это, поликлиника нам уже выдала вакцину, и мы постараемся всех детей привить».

В Гомельской области, не смотря на близость от Украины, где объявлена эпидемия гриппа, ситуация остаётся стабильной. Уровень же заболеваемости ОРЗ и гриппом по стране хоть и вырос за последние несколько дней, но всё же остается далёк от своего порогового значения.