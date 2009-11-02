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В Минск прибыла бригада американских кардиохирургов

02 ноября 2009 19:49
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Вместе с белорусскими коллегами они проведут 25 операций детям с тяжёлыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врачи из США приезжают в Беларусь уже в двадцатый раз. Сегодня американские хирурги отметили заметно возросший уровень белорусской медицины.

Вильям Новак, директор международного детского фонда «Детское сердце»:
«Детская кардиохирургия в Беларуси на очень высоком уровне. Вашу страну можно поставить в один ряд с ведущими странами Восточной Европы. Совместно с нашими специалистами белорусские кардиохирурги выполняли операции, которые в 10 раз сложнее пересадки сердца у взрослого. Например, операцию Норвуда. А сейчас, спустя время, Вы прекрасно справляетесь с такими операциями и без нас».

# Здоровье

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