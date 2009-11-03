В Китае начали продавать лекарство от нового гриппа, которое излечивает за три дня

В Китае в рамках традиционной медицины разработали препарат, который способен излечить от гриппа A/H1N1 за три дня. Препарат особенно эффективен для лечения детей.

Об этом пишет NEWSru.com со ссылкой на замруководителя пекинского управления по традиционной китайской медицине Ту Чжитао. По его словам, препарат особенно эффективен для лечения детей.

«Некоторым детям будет достаточно принять одну или две дозы препарата», - заявил он изданию.

Лекарство, получившее название «Противопростудное №2», уже появилось на прилавках пекинских аптек по розничной цене шесть юаней (чуть менее доллара) за упаковку.

Однако Всемирная организация здравоохранения пока не располагает информацией о новом чудо-лекарстве, в связи с чем не может дать экспертную оценку его эффективности. На сегодня ВОЗ для лечения гриппа A/H1N1 рекомендует использовать препараты Tamiflu и Relenza.

Китай первым в мире завершил клинические испытания вакцины против нового гриппа и с 21 сентября уже начал прививать население от опасной болезни. Об успешном завершении клинических испытаний вакцины КНР объявила 15 августа. Препарат был испытан на 1614 добровольцах в возрасте от трех лет. У всех пациентов появилась иммунная реакция, а в их крови были обнаружены антитела, способные противостоять вирусу нового гриппа.

Объем производства вакцины планируется довести до 360 миллионов доз в год. Всего на борьбу с распространением нового гриппа центральные власти страны постановили выделить 5 миллиардов юаней (725 миллионов долларов).

Несмотря на усилия правительства, инфекция продолжает распространяться. По последним данным, на материковом Китае новым гриппом в общей сложности заразились почти 50 тысяч человек. Из них семь пациентов скончались, 118 находятся в критическом состоянии.

В Пекине, где число заболевших гриппом A/H1N1 к понедельнику достигло 6196 человек, 20 больниц открыли круглосуточные отделения для приема больных новым гриппом.

Пик распространения гриппа по Китаю ожидается в предстоящие два месяца, а сложная эпидемиологическая ситуация сохранится вплоть до конца марта, утверждают медики. С наиболее сумрачным прогнозом выступил представитель Минздрава КНР Лян Ванньянь. По его словам, вирус A/H1N1 могут в общей сложности подхватить до 20% населения страны, в которой живет более 1,3 миллиарда человек.