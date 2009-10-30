В Беларуси не было летальных исходов от гриппа A/H1N1

Об этом заявил в Минске первый заместитель министра здравоохранения.

В настоящее время в стране зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев заражение вирусом пандемического гриппа. 35 человек выписаны из больниц, они полностью здоровы. На лечении еще три пациента.

Тем временем, в Беларуси заболевших ОРВИ и гриппом стало больше. За предыдущую неделю – более 60 тысяч. По сравнению с прошлым годом рост почти на треть. Больше всего заболевших – дети до 18 лет. Медики советуют не заниматься самолечением. При первых симптомах болезни обращаться к врачу и в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом носить защитные маски. Желающие могут сделать прививки – вакцинация населения продолжается. В аптеках есть необходимый запас всех лекарств. А пришедшее в Беларусь похолодание, с легким морозом и солнцем, выставит свой барьер простуде.