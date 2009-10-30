«Силичи» открывают ледовый сезон

В Республиканском горнолыжном центре завтра начинает работу каток.Одна из лучших ледовых площадок приглашает взрослых и детей провести время весело и с пользой для здоровья. К открытию катка уже подготовили более 300 пар коньков. Первыми опробовать лед в горнолыжном центре смогут школьники Минска и столичной области, а также зрители и участники красочного шоу, которое начнётся в два часа дня. В программе праздника – зажигательная музыка, оригинальные конкурсы, показательные выступления фигуристов и другие сюрпризы. К примеру, импровизированная дискотека на льду.