Прямой эфир

«Силичи» открывают ледовый сезон

30 октября 2009 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Республиканском горнолыжном центре завтра начинает работу каток.Одна из лучших ледовых площадок приглашает взрослых и детей провести время весело и с пользой для здоровья. К открытию катка уже подготовили более 300 пар коньков. Первыми опробовать лед в горнолыжном центре смогут школьники Минска и столичной области, а также зрители и участники красочного шоу, которое начнётся в два часа дня. В программе праздника – зажигательная музыка, оригинальные конкурсы, показательные выступления фигуристов и другие сюрпризы. К примеру, импровизированная дискотека на льду.
# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
30 октября 2009 12:26

В Беларуси зарегистрировано 38 случаев свиного гриппа

30 октября 2009 11:33

Треть россиян считает сообщения о свином гриппе заговором фармацевтов

30 октября 2009 10:50

Американские стоматологи выкупят у детей полученные на Хеллоуин сладости