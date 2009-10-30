В Беларуси зарегистрировано 38 случаев свиного гриппа

В Беларуси лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания, но летальных случаев не было. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Роберт Часнойть.

«Зарегистрировано 38 случаев «свиного» гриппа, из которых полностью излечено 35 случаев, 3 человека продолжают получать лечение. Летальных случаев от «свиного» гриппа в Беларуси не зарегистрировано», - сообщил Р.Часнойть.

Первый замминистра в данной связи уточнил, что за последние две недели было четыре летальных случая в Белоруссии от острой пневмонии.

Как передает агентство «Интерфакс-Запад», касаясь вопроса о заболевших гриппом, первый замминистра уточнил, что «основная масса - это иностранцы». При этом он отказался уточнить, каких стран это граждане. Вместе с тем Р.Часнойть уточнил, что статистика по «свиному» гриппу в Беларуси может измениться, потому что есть группа гостей Беларуси, которые проходят проверку на грипп A/H1N1.

В связи с этим, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси призывает население во время сезонного подъема заболеваемости ОРЗ и гриппом носить маски.

«Ношение маски во время увеличения заболеваемости ОРЗ и гриппом - важная профилактическая мера. Люди должны подумать не только о том, чтобы не заразить себя, но и о том, чтобы не заразить других», - заявил на пресс-конференции в Минске Часнойть. При этом он подчеркнул, что в условиях увеличения заболеваемости ОРЗ и гриппом «населению нужно думать об иммунной системе, о здоровом образе жизни».

Р.Часнойть сообщил, что в государственных аптеках имеется необходимый запас лекарственных препаратов для профилактики и лечения ОРЗ и гриппа, а также их осложнений.

Касаясь выявления и лечения «свиного» гриппа, он отметил, что «у белорусских медиков есть четкий алгоритм, как лечить». При этом Р.Часнойть добавил, что на этой неделе создана рабочая группа для определения, управления и анализа ситуации со «свиным» гриппом.