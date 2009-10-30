В Беларуси зарегистрировано 38 случаев свиного гриппа

«Зарегистрировано 38 случаев «свиного» гриппа, из которых полностью излечено 35 случаев, 3 человека продолжают получать лечение. Летальных случаев от «свиного» гриппа в Беларуси не зарегистрировано», - сообщил Р.Часнойть.
Первый замминистра в данной связи уточнил, что за последние две недели было четыре летальных случая в Белоруссии от острой пневмонии.
Как передает агентство «Интерфакс-Запад», касаясь вопроса о заболевших гриппом, первый замминистра уточнил, что «основная масса - это иностранцы». При этом он отказался уточнить, каких стран это граждане. Вместе с тем Р.Часнойть уточнил, что статистика по «свиному» гриппу в Беларуси может измениться, потому что есть группа гостей Беларуси, которые проходят проверку на грипп A/H1N1.
В связи с этим, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси призывает население во время сезонного подъема заболеваемости ОРЗ и гриппом носить маски.
«Ношение маски во время увеличения заболеваемости ОРЗ и гриппом - важная профилактическая мера. Люди должны подумать не только о том, чтобы не заразить себя, но и о том, чтобы не заразить других», - заявил на пресс-конференции в Минске Часнойть. При этом он подчеркнул, что в условиях увеличения заболеваемости ОРЗ и гриппом «населению нужно думать об иммунной системе, о здоровом образе жизни».
Р.Часнойть сообщил, что в государственных аптеках имеется необходимый запас лекарственных препаратов для профилактики и лечения ОРЗ и гриппа, а также их осложнений.
Касаясь выявления и лечения «свиного» гриппа, он отметил, что «у белорусских медиков есть четкий алгоритм, как лечить». При этом Р.Часнойть добавил, что на этой неделе создана рабочая группа для определения, управления и анализа ситуации со «свиным» гриппом.