Треть россиян считает сообщения о свином гриппе заговором фармацевтов

Свиной грипп - это не более чем выдумка, убеждены 30% россиян, принявших участие в опросе Исследовательского центра рекрутингового портала SuperJob.ru.

По сообщениям Всемирной ассоциации здравоохранения, в мире от гриппа A/H1N1 погибли уже более 5 тысяч человек. Однако многие россияне не только не боятся заразиться вирусом, но и ставят под сомнение само его существование.

По мнению почти каждого третьего участника исследования, новый вирус - это заговор крупнейших фармацевтических компаний, целью которого является получение денег с напуганного населения, благодаря реализации вакцин. Наиболее недоверчивыми оказались мужчины (32% против 27% среди женщин), а также респонденты старше 55 лет (36%).

Не ставит под сомнение существование свиного гриппа 50% россиян. Среди них немало людей, непосредственно столкнувшихся со случаями заболевания: В существование опасного вируса женщины верят несколько чаще (51% против 49% среди мужчин).

Каждый пятый участник опроса (20%) затруднился определить, что же стоит за пугающим словосочетанием «свиной грипп».

В случае заражения свиным гриппом большинство наших сограждан (77%) обратится за помощью к врачам. «Самолечением не занимаюсь»; «Потому, что у меня маленький ребёнок», - объясняют они. Чаще других так поступят респонденты моложе 25 лет (83%).

11% россиян будет лечиться от недуга самостоятельно. В большинстве случаев это респонденты, которые верят в существование свиного гриппа, но считают, что серьёзность заболевания сильно преувеличена. Немало среди них и тех, кто просто не доверяет врачам.

И всё же угроза свиного гриппа заставляет людей внимательнее относиться к своему здоровью. Такую профилактическую меру, как ношение защитной маски в местах скопления людей, сегодня приветствуют 38% россиян. В феврале текущего года выйти из дома в маске были готовы только 26%, информирует РИА «Новости».