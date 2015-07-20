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Услуга «онлайн» консультирование доступна уже в 10 столичных поликлиниках

20 июля 2015 11:15
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Хотим мы этого, или нет, но время от времени нам все-таки приходится обращаться за медицинской помощью в поликлинику. К радости пациентов, век технологий, гаджетов в учреждениях здравоохранения также не стоят на месте. Отпала необходимость стоять за талончиком в очереди на прием.

И вот ещё новинка - «онлайн» консультирование. Услуга доступна уже в 10 столичных поликлиниках.


Конечно, данная консультация не заменит живого общения пациента и врача, но избежать лишнего хождения по поликлиникам поможет.

Консультирование в скайпе предпочтительно для контроля лечения, назначенного в кабинете врача при первичном посещении, коррекции медикаментов и дозы.

Но важно помнить, что при острых болезненных состояниях, показан реальный, а не виртуальный осмотр специалистов.

# Здоровье # Фотофакт # Консультация врача # Ирина Рыжкова

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