Украина просит международной помощи в борьбе с гриппом

Президент Украины Виктор Ющенко обратился к лидерам ряда стран и международных организаций с просьбой о помощи в преодолении эпидемии гриппа.

На Украине из-за эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) за последнюю неделю умерли 53 человека. «Существующая угроза национальной безопасности Украины, которую мы не можем нейтрализовать только собственными усилиями, требует от меня обратиться к ближайшим друзьям и стратегическим партнерам за неотложной помощью», - приводится на сайте текст писем украинского президента, направленных 1 ноября в адрес лидеров Беларуси, Венгрии, Молдавии, Польши, России, Румынии, Словакии, США, а также президента Еврокомиссии и генсека НАТО.

«В письмах Виктора Ющенко также содержится перечень необходимых в первую очередь медицинских препаратов и оборудования, в которых наше государство нуждается для эффективного противодействия распространению эпидемии гриппа», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Всего, по данным Минздрава, на Украине заболели 184 тысячи 919 человек, из которых госпитализированы 7 тысяч 383 человека, в отделениях анестезиологии или интенсивной терапии находятся 123 человека, информирует NEWSru.com.

На прошлой неделе на западе Украины отмечена вспышка гриппа A/H1N1. По последним данным, выявлены 13 случаев свиного гриппа, среди них - один с летальным исходом. В пятницу Минздрав объявил об эпидемии в стране высокопатогенного гриппа. Правительство объявило карантин в девяти областях на западе Украины и запретило общественные мероприятия по всей стране.